A szünetben vett revánsot a tanáron a fiatalember, miután a tanórán egyest kapott

Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt vádat emelt a Kecskeméti Járási Ügyészség egy fiatalkorú fiúval szemben, aki egy óraközi szünetben rátámadt a tanárára.
A vádirat szerint az elkövetéskor 16 éves fiú egy bajai iskola tanulója volt. Tavaly novemberben a fiú nem készült az órára, ezért a tanára egyest adott neki. Az óraközi szünetben a fiú kijelentette, hogy elmegy az óráról, mire a pedagógus figyelmeztette, hogy az igazolatlan hiányzást jelent. Erre a vádlott dühös lett, és rátámadt a tanárra, akit a táskájával és ököllel megütött. Az elkövető a cselekményt a diáktársai közbelépésére fejezte be, majd távozott az iskolából.
A bántalmazás következtében a sértett nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a fiút közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Bajai Járásbíróság fog dönteni.
