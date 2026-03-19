A szünetben vett revánsot a tanáron a fiatalember, miután a tanórán egyest kapott

A vádirat szerint az elkövetéskor 16 éves fiú egy bajai iskola tanulója volt. Tavaly novemberben a fiú nem készült az órára, ezért a tanára egyest adott neki. Az óraközi szünetben a fiú kijelentette, hogy elmegy az óráról, mire a pedagógus figyelmeztette, hogy az igazolatlan hiányzást jelent. Erre a vádlott dühös lett, és rátámadt a tanárra, akit a táskájával és ököllel megütött. Az elkövető a cselekményt a diáktársai közbelépésére fejezte be, majd távozott az iskolából.