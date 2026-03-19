A szünetben vett revánsot a tanáron a fiatalember, miután a tanórán egyest kapott

Nem volt jó ötlet.

Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 03. 19. 15:18
Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt vádat emelt a Kecskeméti Járási Ügyészség egy fiatalkorú fiúval szemben, aki egy óraközi szünetben rátámadt a tanárára.

A vádirat szerint az elkövetéskor 16 éves fiú egy bajai iskola tanulója volt. Tavaly novemberben a fiú nem készült az órára, ezért a tanára egyest adott neki. Az óraközi szünetben a fiú kijelentette, hogy elmegy az óráról, mire a pedagógus figyelmeztette, hogy az igazolatlan hiányzást jelent. Erre a vádlott dühös lett, és rátámadt a tanárra, akit a táskájával és ököllel megütött. Az elkövető a cselekményt a diáktársai közbelépésére fejezte be, majd távozott az iskolából.

A bántalmazás következtében a sértett nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a fiút közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével vádolja. A vádlott bűnösségéről a Bajai Járásbíróság fog dönteni.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
