Törékeny béke, növekvő feszültség – a világ ismét forró ősz elé néz

Törékeny fegyvernyugvás, elhúzódó háborúk és mélyülő politikai szakadékok jellemezték az elmúlt hetet. A Közel-Keleten a Hamász ugyan jelezte, hogy hajlandó lemondani a Gázai övezet feletti irányításról, de továbbra sem hajlandó lefegyverezni. Az izraeli kormány szerint ez azt bizonyítja, hogy a béke csak papíron létezik. Gázában közben felfegyverzett csoportok járőröznek, a humanitárius segélyek szétosztása pedig káoszba torkollott.

Ünneplő emberek Tel Aviv utcáin, miután bejelentették Izrael és a Hamász közti tűzszüneti megállapodást Fotó: MAYA LEVIN / AFP

Hétfőn Egyiptomban nemzetközi békekonferencia kezdődik, ahol Donald Trump és Abdel-Fattáh esz-Szíszi több mint húsz ország vezetőjével egyeztet a tűzszünet jövőjéről. A rendezvény célja, hogy új alapokra helyezzék a Közel-Kelet stabilitását – ám sem Izrael, sem a Hamász nem kapott meghívást.

Közben Kelet-Európában sem csillapodott a háborús hangulat.

Volodimir Zelenszkij újra nagy hatótávolságú amerikai rakétákat sürgetett, mondván: ezek nélkül Ukrajna nem tud áttörést elérni a fronton. A Kreml szerint egy ilyen lépés veszélyes eszkalációt hozna, hiszen a Tomahawk típusú rakéták akár nukleáris fegyverek hordozására is alkalmasak.

Moszkva figyelmeztetett: „Oroszország kénytelen lesz válaszlépéseket tenni, ha ezek a fegyverek Ukrajna területére kerülnek.”