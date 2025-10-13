Vlagyimir PutyinBrüsszelUkrajnaHamászorosz–ukrán háborúháború

Törékeny béke, növekvő feszültség – a világ ismét forró ősz elé néz

Gázában a tűzszünet még tart, de a béke egyre távolibb. Ukrajna újabb rakétákat kér, Brüsszelben mélyül a megosztottság, és Európa egyre fáradtabban figyeli a háborúk árnyékában születő döntéseket. A hét eseményei ismét megmutatták: a világ ma közelebb áll a bizonytalansághoz, mint a nyugalomhoz.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 4:00
Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Törékeny fegyvernyugvás, elhúzódó háborúk és mélyülő politikai szakadékok jellemezték az elmúlt hetet. A Közel-Keleten a Hamász ugyan jelezte, hogy hajlandó lemondani a Gázai övezet feletti irányításról, de továbbra sem hajlandó lefegyverezni. Az izraeli kormány szerint ez azt bizonyítja, hogy a béke csak papíron létezik. Gázában közben felfegyverzett csoportok járőröznek, a humanitárius segélyek szétosztása pedig káoszba torkollott.

béke
Ünneplő emberek Tel Aviv utcáin, miután bejelentették Izrael és a Hamász közti tűzszüneti megállapodást Fotó: MAYA LEVIN / AFP

Hétfőn Egyiptomban nemzetközi békekonferencia kezdődik, ahol Donald Trump és Abdel-Fattáh esz-Szíszi több mint húsz ország vezetőjével egyeztet a tűzszünet jövőjéről. A rendezvény célja, hogy új alapokra helyezzék a Közel-Kelet stabilitását – ám sem Izrael, sem a Hamász nem kapott meghívást.

Közben Kelet-Európában sem csillapodott a háborús hangulat.

Volodimir Zelenszkij újra nagy hatótávolságú amerikai rakétákat sürgetett, mondván: ezek nélkül Ukrajna nem tud áttörést elérni a fronton. A Kreml szerint egy ilyen lépés veszélyes eszkalációt hozna, hiszen a Tomahawk típusú rakéták akár nukleáris fegyverek hordozására is alkalmasak.

Moszkva figyelmeztetett: „Oroszország kénytelen lesz válaszlépéseket tenni, ha ezek a fegyverek Ukrajna területére kerülnek.”

Vlagyimir Putyin orosz elnök videokonferencián keresztül elnököl a Biztonsági Tanács ülésén
Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: Alekszej Babuskin / AFP

Eközben Brüsszelben tovább mélyültek a törésvonalak. A migrációs paktum és Ukrajna uniós csatlakozása egyaránt megosztja a tagállamokat.
Orbán Viktor világossá tette: 

Magyarország nem fizet mások háborújáért, és nemet mond Ukrajna uniós tagságára.

A miniszterelnök szerint Brüsszel és Kijev egyre nyíltabban együttműködik a magyar kormány megbuktatásán, mert Budapest útjában áll a háborús politikának.

Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője a héten szintén a brüsszeli döntéshozókat bírálta. A politikus szerint a migrációs paktum továbbra sem kínál megoldást, csupán „felemás kompromisszumokat”, miközben a valóság a magyar határvédelmi politikát igazolja.

Az Európai Parlamentben a héten két bizalmatlansági indítványról is szavaztak Ursula von der Leyen ellen, miután a bizottsági elnököt újabb korrupciógyanús ügyek és SMS-botrányok érték. A székéhez ragaszkodó Von der Leyent hatalomban tartották a Brüsszelt kiszolgáló pártok.

A cseh ANO párt győzelme újabb bizonyítéka annak, hogy a szuverenista erők megerősödése megállíthatatlan. Ahogy Dömötör Csaba fogalmazott: 

A mérők alulmérnek, a szuverenista pártok pedig ennek ellenére is sorozatosan győznek.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Érdekes eredményt hozott egy román felmérés

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekeurópai parlament

Mentelmi botrány: vörös segély Magyar Péternek

Pindroch Tamás avatarja

A szélsőbal, a szocialisták és a néppárt háttéralkuja következtében nem kell bíróság elé állnia sem Salisnak, sem a Tisza-vezérnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu