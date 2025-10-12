HamászösszecsapásnyilatkozatBenjamin Netanjahu

Lázadás a Hamász ellen – fegyveres összecsapások Gázában

Gázában pánikszerű jelenetekről számoltak be a lakosok, miután heves lövöldözés közepette több tucat család menekült el otthonából. Sokan közülük már többször is elveszítették lakóhelyüket a háború során.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 20:39
Hamász katonák Fotó: SAEED JARAS Forrás: Middle East Images
Mindez akkor történik, amikor Izrael arra vár, hogy a Hamász szabadon engedje a még fogva tartott túszokat. A tűzszüneti megállapodás értelmében erre helyi idő szerint holnap délben (magyar idő szerint 11 óráig) van lehetőség.

Hamász
Abu Obeida (j), a Hamász fegyveres szárnyának, az Ezzedine al-Qassam Brigádoknak a szóvivője nyilatkozatot tesz Gázavárosban (Fotó: MOHAMMED ABED / AFP)

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök úgy fogalmazott: „

A holnapi nap egy új út kezdete.

 Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy Izrael előtt továbbra is „nagyon komoly biztonsági kihívások” állnak.

A megállapodás értelmében a túszokért cserébe Izrael 250 palesztin foglyot és 1700 őrizetbe vett személyt enged szabadon Gázából, köztük mintegy két tucat gyermeket is.

Közben több tucat segélyszállító teherautó lépett be Gázába: a képeken a járművek hosszú sora látható az egyiptomi határnál, a rafahi átkelőnél.

Donald Trump hétfőn nemzetközi békecsúcson vesz részt Egyiptomban, más világvezetőkkel együtt.

Borítókép: Hamász katonák (Fotó: Saeed Jaras)

 

