Lázadás a Hamász ellen – fegyveres összecsapások Gázában

Mindez akkor történik, amikor Izrael arra vár, hogy a Hamász szabadon engedje a még fogva tartott túszokat. A tűzszüneti megállapodás értelmében erre helyi idő szerint holnap délben (magyar idő szerint 11 óráig) van lehetőség.

Abu Obeida (j), a Hamász fegyveres szárnyának, az Ezzedine al-Qassam Brigádoknak a szóvivője nyilatkozatot tesz Gázavárosban (Fotó: MOHAMMED ABED / AFP)

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök úgy fogalmazott: „

A holnapi nap egy új út kezdete.

Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy Izrael előtt továbbra is „nagyon komoly biztonsági kihívások” állnak.

A megállapodás értelmében a túszokért cserébe Izrael 250 palesztin foglyot és 1700 őrizetbe vett személyt enged szabadon Gázából, köztük mintegy két tucat gyermeket is.

Közben több tucat segélyszállító teherautó lépett be Gázába: a képeken a járművek hosszú sora látható az egyiptomi határnál, a rafahi átkelőnél.