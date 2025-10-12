J. D. Vance: Amerikai katonák nem lépnek a gázai háborús övezet területére + videó

Az alelnök több vezető amerikai televíziócsatorna politikai magazinjának adott interjúiban világossá tette, az Izraelben évtizedek óta állomásozó amerikai katonák feladata az lesz, hogy felügyeljék a tűzszünet feltételeinek betartását. Biztosítani fogják, hogy az izraeli erők a megállapodásban szereplő vonal mögött tartózkodnak, és azt is, hogy a Hamász nem támad meg izraelieket – mondta J. D. Vance.

J. D. Vance amerikai alelnök (Fotó: AFP)

Megállapította, hogy az Egyesült Államok közvetítő és felügyelő szerepét az teszi lehetővé, hogy mind az arab államok, mind Izrael bizalmát élvezi. J. D. Vance arra is felhívta a figyelmet, hogy a Gázai övezeten belül Indonézia és egyéb muszlim többségű országok egységei tartózkodnak majd és látnak el békefenntartó feladatokat, ami része az amerikai vezetéssel elért tűzszüneti egyezségnek.