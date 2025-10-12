J. D. Vance: Amerikai katonák nem lépnek a gázai háborús övezet területére + videó

Az alelnök több vezető amerikai televíziócsatorna politikai magazinjának adott interjúiban világossá tette, az Izraelben évtizedek óta állomásozó amerikai katonák feladata az lesz, hogy felügyeljék a tűzszünet feltételeinek betartását. Biztosítani fogják, hogy az izraeli erők a megállapodásban szereplő vonal mögött tartózkodnak, és azt is, hogy a Hamász nem támad meg izraelieket – mondta J. D. Vance.
Megállapította, hogy az Egyesült Államok közvetítő és felügyelő szerepét az teszi lehetővé, hogy mind az arab államok, mind Izrael bizalmát élvezi. J. D. Vance arra is felhívta a figyelmet, hogy a Gázai övezeten belül Indonézia és egyéb muszlim többségű országok egységei tartózkodnak majd és látnak el békefenntartó feladatokat, ami része az amerikai vezetéssel elért tűzszüneti egyezségnek.
Az amerikai alelnök egyben megerősítette, hogy a Hamász által 2023. október 7-én elhurcolt túszok közül 20-an vannak életben, átadásuk hétfőn történhet meg. A Fox News hírtelevíziónak adott interjúban elmondta, hogy a fogságban elhunyt foglyok holttesteinek átadása nehezebbnek ígérkezik, mert a háborús övezeten belül kell megtalálni a maradványokat.