Kairó: közösen vezeti a békekonferenciát az egyiptomi és az amerikai államfő

Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfő és Donald Trump amerikai elnök vezeti az egyiptomi Sarm-es-Sejkben hétfőn tartandó békekonferenciát, amelyen hivatalosan is aláírják a gázai háborút lezáró békeszerződést – jelentette be az egyiptomi elnöki hivatal, hozzátéve, hogy az eseményen több mint 20 ország vezetője, illetve az ENSZ-főtitkár is jelen lesz.

2025. 10. 12. 17:05
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
A még szombaton kiadott közlemény szerint a konferencia célja, hogy véget vessen a Gázai övezetben dúló háborúnak, megerősítse a Közel-Kelet stabilizálására és békéjére tett erőfeszítéseket, és új fejezetet nyisson a térség biztonsági helyzetében.

Abdel Fattah esz-Szíszi egyiptomi elnök 2025. október 9-én a kairói Ittihadiya palotában fogadta Steve Witkoffot, a Közel-Kelet különmegbízottját, valamint Jared Kushnert, az amerikai elnök vezető tanácsadóját (Fotó: EGYPT PRESIDENCY / ANADOLU)

António Guterres ENSZ-főtitkár szombat este szóvivője útján jelezte részvételét az eseményen. A Downing Street tudatta, hogy Sarm es-Sejkbe utazik Keir Starmer brit miniszterelnök is, egyúttal „történelmi fordulópontnak” nevezte a hétfői eseményt. 

Részvételi szándékát jelentette be II. Abdalláh jordániai király, Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia államfő, valamint Pedro Sánchez spanyol és Giorgia Meloni olasz kormányfő is. Az Európai Uniót António Costa, a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács elnöke fogja képviselni. 

Hoszám Badran, a Gázai övezetet irányító Hamász iszlamista terrorszervezet egyik magas rangú tisztségviselője azt közölte, hogy a Hamász nem küld képviselőt az aláíró-ünnepségre, ehelyett katari és egyiptomi közvetítőket kért fel, hogy képviseljék a szervezetet. 

A megállapodás értelmében a Gázai övezetben a Hamász és más dzsihadisták által fogva tartott izraeli túszokat – köztük az elhunytakat is – hétfőn adják át Izraelnek, illetve ekkor szabadulna 250, „biztonsági okokból” izraeli börtönökben fogva tartott palesztin rab is, valamint 1700 olyan palesztin, akit az izraeli erők a gázai háború 2023-as kitörése óta vettek őrizetbe.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

 

