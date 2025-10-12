Kairó: közösen vezeti a békekonferenciát az egyiptomi és az amerikai államfő

A még szombaton kiadott közlemény szerint a konferencia célja, hogy véget vessen a Gázai övezetben dúló háborúnak, megerősítse a Közel-Kelet stabilizálására és békéjére tett erőfeszítéseket, és új fejezetet nyisson a térség biztonsági helyzetében.

Abdel Fattah esz-Szíszi egyiptomi elnök 2025. október 9-én a kairói Ittihadiya palotában fogadta Steve Witkoffot, a Közel-Kelet különmegbízottját, valamint Jared Kushnert, az amerikai elnök vezető tanácsadóját (Fotó: EGYPT PRESIDENCY / ANADOLU)

António Guterres ENSZ-főtitkár szombat este szóvivője útján jelezte részvételét az eseményen. A Downing Street tudatta, hogy Sarm es-Sejkbe utazik Keir Starmer brit miniszterelnök is, egyúttal „történelmi fordulópontnak” nevezte a hétfői eseményt.

Részvételi szándékát jelentette be II. Abdalláh jordániai király, Friedrich Merz német kancellár, Emmanuel Macron francia államfő, valamint Pedro Sánchez spanyol és Giorgia Meloni olasz kormányfő is. Az Európai Uniót António Costa, a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács elnöke fogja képviselni.

Hoszám Badran, a Gázai övezetet irányító Hamász iszlamista terrorszervezet egyik magas rangú tisztségviselője azt közölte, hogy a Hamász nem küld képviselőt az aláíró-ünnepségre, ehelyett katari és egyiptomi közvetítőket kért fel, hogy képviseljék a szervezetet.