  • Magyar Nemzet
  • Külföld
  • Hollywoodi színész vette védelmébe Magyarországot – simlis görénynek nevezte Obamát
James WoodsvideóBarack Obamabírálatdemokrácia

Hollywoodi színész vette védelmébe Magyarországot – simlis görénynek nevezte Obamát

Barack Obama legújabb videójában Magyarországot támadta, ami nemzetközi visszhangot váltott ki. A felvételre James Woods is reagált, a hollywoodi színész kemény szavakkal illette a volt amerikai elnököt.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 15:06
James Woods amerikai színész (Fotó: Europress/AFP/Slaven Vlasic)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint azt korábban megírtuk, Barack Obama volt amerikai elnök legújabb videójában Magyarországot bírálta, amikor az „autoriter rendszerek” példájaként említette hazánkat és Lengyelországot.

Obama
Barack Obama volt amerikai elnök (Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

A volt elnök ezúttal sem titkolta politikai üzenetét: a saját alapítványa, az Obama Foundation három kelet-európai tagjával ült le beszélgetni, akiket a „demokrácia védelmezőiként” mutatott be. A meghívottak közül többen korábban Soros György civil hálózatához voltak köthetők, így nem meglepő, hogy a beszélgetés a magyar kormány bírálatára és a liberális NGO-k támogatására épült.

A videót Obama az X-en tette közzé, ahol azt írta: „három kelet-európai vezetővel beszélgetett arról, hogyan lehet felvenni a harcot az autoriterizmus terjedésével” – vagyis gyakorlatilag arról, hogyan lehet politikai nyomást gyakorolni az olyan nemzeti kormányokra, mint a magyar.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán közölte, hogy James Woods hollywoodi híresség is reagált a felvételre.

Ez a simlis görény a Trump-elnökség alatti igazságszolgáltatás politikai fegyverként való használatán sajnálkozik – ráadásul teljesen rezzenéstelen arccal. Bárki, aki a 2016-os amerikai elnökválasztás óta csak egy kicsit is figyelte a politikát, most élőben láthatja, hogyan hazudik pofátlanul ez a szélhámos a kamerába

 – magyarázta a színész.

Borítókép: James Woods amerikai színész (Fotó: Europress/AFP/Slaven Vlasic)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Orbán meghódította New Yorkot: vacsorameghívást ért a miniszterelnök hazafias politikája

Felhévizy Félix avatarja

Szívmelengető tapasztalat, jó magyarnak lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu