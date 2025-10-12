A pápa mélyen elszomorodott: levizelte egy férfi az oltárt a Vatikánban

A történtekről készült felvételek megjelentek a közösségi médiában. A videókon az látható, amint egy férfi átszeli az oltárt védő biztonsági kordonokat, majd letolja a nadrágját, és vizelettel szentségteleníti meg az oltárt.
Az incidenst az olasz Corriere della Sera napilap is megerősítette, hozzátéve, hogy a férfit civil ruhás csendőrök azonnal elfogták, majd kivezették a bazilikából.
Más olasz sajtóorgánumok szerint
Ferenc pápa is értesült az esetről, és mély szomorúságát, valamint megdöbbenését fejezte ki. Az oltár környékét ezt követően lezárták a nyilvánosság elől, hogy feltakaríthassák a helyszínt.
További Külföld híreink
Ez nem az első eset, hogy a Vatikánnak hasonló botrányos megnyilvánulással kell szembenéznie.
Az idei év februárjában egy férfi ugyanarra az oltárra felmászott, majd hat XIX. századi gyertyatartót a földre dobott.
Két évvel korábban, 2023 júniusában egy másik férfi ugyanezen a helyen vetkőzött le, így tiltakozva amiatt, hogy az orosz–ukrán háborúnak gyermekáldozatai is vannak.
Borítókép: Vatikán (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A radikális iszlám stratégiája a beépülés, ami hatalmas veszélyt jelent Európára
Szakértők arra figyelmeztetnek: a radikális iszlám szervezetek beépülése az állami biztonsági szervekbe hatalmas kockázatot jelent a nemzeti és az európai biztonságra nézve.
A mezőn és a folyón át menekülnek az ukránok a kényszersorozás elől + videó
A legtöbben nem tudnak elszökni az erőszakos toborzók karmai közül.
Lengyelország nemet mond a brüsszeli migránspaktumra
Tízezrek vonultak utcára Brüsszel tervei ellen tiltakozva.
Magyarország nem kér Brüsszel háborús terveiből
Európa háború felé sodródik, Magyarország viszont béketervet akar.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A radikális iszlám stratégiája a beépülés, ami hatalmas veszélyt jelent Európára
Szakértők arra figyelmeztetnek: a radikális iszlám szervezetek beépülése az állami biztonsági szervekbe hatalmas kockázatot jelent a nemzeti és az európai biztonságra nézve.
A mezőn és a folyón át menekülnek az ukránok a kényszersorozás elől + videó
A legtöbben nem tudnak elszökni az erőszakos toborzók karmai közül.
Lengyelország nemet mond a brüsszeli migránspaktumra
Tízezrek vonultak utcára Brüsszel tervei ellen tiltakozva.
Magyarország nem kér Brüsszel háborús terveiből
Európa háború felé sodródik, Magyarország viszont béketervet akar.