oltárVatikánincidens

A pápa mélyen elszomorodott: levizelte egy férfi az oltárt a Vatikánban

Egy rendkívül megdöbbentő jelenet játszódott le október 10-én, pénteken a Vatikánban: egy férfi meggyalázta a római Szent Péter-bazilika oltárát.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 14:30
Vatikán Fotó: ISABELLA BONOTTO Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A történtekről készült felvételek megjelentek a közösségi médiában. A videókon az látható, amint egy férfi átszeli az oltárt védő biztonsági kordonokat, majd letolja a nadrágját, és vizelettel szentségteleníti meg az oltárt.

Megdöbbentő: egy férfi meggyalázta a római Szent Péter-bazilika oltárát a Vatikánban (Forrás: X)
Megdöbbentő: egy férfi meggyalázta a római Szent Péter-bazilika oltárát a Vatikánban. Forrás: X

Az incidenst az olasz Corriere della Sera napilap is megerősítette, hozzátéve, hogy a férfit civil ruhás csendőrök azonnal elfogták, majd kivezették a bazilikából.

Más olasz sajtóorgánumok szerint 

Ferenc pápa is értesült az esetről, és mély szomorúságát, valamint megdöbbenését fejezte ki. Az oltár környékét ezt követően lezárták a nyilvánosság elől, hogy feltakaríthassák a helyszínt.

Ez nem az első eset, hogy a Vatikánnak hasonló botrányos megnyilvánulással kell szembenéznie. 

Az idei év februárjában egy férfi ugyanarra az oltárra felmászott, majd hat XIX. századi gyertyatartót a földre dobott.

Két évvel korábban, 2023 júniusában egy másik férfi ugyanezen a helyen vetkőzött le, így tiltakozva amiatt, hogy az orosz–ukrán háborúnak gyermekáldozatai is vannak.

 

Borítókép: Vatikán (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Orbán meghódította New Yorkot: vacsorameghívást ért a miniszterelnök hazafias politikája

Felhévizy Félix avatarja

Szívmelengető tapasztalat, jó magyarnak lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu