Brüsszel büntet, miközben Magyarország védi Európát + videó

A migrációs válság tíz éve után Európa végre kezd józanodni, de a közös migrációs paktum még mindig nem kínál valódi megoldást – erről beszélt Hölvényi György kereszténydemokrata európai parlamenti képviselő a Migrációkutató Intézet Horizont című podcastjében. Hangsúlyozta: Magyarország bebizonyította, hogy a migráció megállítható, és az országot a valóság igazolta.

2025. 10. 12. 16:39
Hölvényi György KDNP-s európai parlamenti képviselő (Forrás: Facebook)
Hölvényi György a Migrációkutató Intézet Horizont című podcastjében arról beszélt, hogy a 2015-ben kirobbant válság óta „óriási változásváltás” zajlott le Európában, de a kontinens még mindig nem találta meg az egységes, működőképes választ a tömeges bevándorlásra. Mint mondta, a magyar álláspont kezdettől fogva világos és következetes volt, és „a miniszterelnököt igazolta az élet”, mivel a nyugat-európai országok csak közel egy évtizeddel később kezdtek hasonló logikában gondolkodni.

Nyugat-Európa folyamatosan azt üzeni, hogy ha ügyesek vagytok, és nem fulladtok meg a Földközi-tengerben, akkor várunk titeket – mondta Hölvényi György (Forrás: Facebook)

A politikus szerint a migrációs paktum nem oldja meg az alapvető problémát, mert továbbra is „felemás megoldásokat” próbálnak rákényszeríteni a közép-európai országokra. Különösen a visszatelepítési kvótát nevezte elfogadhatatlannak, mondván: „Ezt egy közép-európai ország pontosan tudja, valószínűleg kormányzattól függetlenül.”

A kereszténydemokrata politikus úgy véli, a bevándorlás kérdésében a nyugat-európai jobbközép pártok is kudarcot vallottak, mert „elvitte őket az egyre inkább radikalizálódó befogadáspolitika”. Hölvényi szerint ez a felfogás hazug, hiszen a migránsok többsége nem ideológiai okból, hanem jobb élet reményében indul útnak, miközben Európa „hamis ígéretekkel” ösztönzi őket.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország nemcsak megállította az illegális migrációt, hanem egyértelmű üzenetet is küldött: „Erre fele ne gyertek.” Ezzel szemben szerinte Nyugat-Európa folyamatosan azt üzeni, hogy „ha ügyesek vagytok, és nem fulladtok meg a Földközi-tengerben, akkor várunk titeket”.

A képviselő felhívta a figyelmet arra is, hogy Magyarország több százezer, ha nem milliós bevándorlót tartott távol Európától, miközben az ország mintegy kétmilliárd eurót költött határvédelemre, uniós támogatás nélkül. „Egyetlen fillért nem kaptunk, sőt, napi egymillió eurós büntetéssel sújtanak minket” – mondta.

A brüsszeli intézményekről szólva Hölvényi úgy fogalmazott: az Európai Parlament „egyre irracionálisabb módon” viszonyul a migrációhoz, és a döntések gyakran „köszönő viszonyban sincsenek az európai polgárok véleményével”. Ugyanakkor szerinte nemzeti szinten már érzékelhető a fordulat, mert a választók egyre inkább a határozott migrációellenes politikát támogatják.

A kereszténydemokrata politikus a Közel-Kelettel és Afrikával kapcsolatos tapasztalatairól is beszélt, kiemelve, hogy a helyi társadalmak megértése nélkül nincs eredményes fejlesztéspolitika. Azt mondta, a magyar megközelítés lényege, hogy 

nem a bajt kell idehozni, hanem a segítséget kell odavinni.

 A Hungary Helps programot ennek sikeres példájaként említette, amelyet „már az Európai Bizottság is elismert fejlesztési együttműködési modellként”.

Hölvényi szerint a migrációs nyomás csak akkor csökkenthető, ha Európa partnerként tekint az afrikai országokra, és ott teremt munkalehetőséget, oktatást és biztonságot. Mint mondta, a magyar megközelítés „karakteres, következetes és emberséges”, mert a cél az, hogy az emberek otthon boldoguljanak, ne Európába kényszerüljenek.

Borítókép: Hölvényi György KDNP-s európai parlamenti képviselő (Forrás: Facebook)

 

