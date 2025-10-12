Brüsszel büntet, miközben Magyarország védi Európát + videó

Hölvényi György a Migrációkutató Intézet Horizont című podcastjében arról beszélt, hogy a 2015-ben kirobbant válság óta „óriási változásváltás” zajlott le Európában, de a kontinens még mindig nem találta meg az egységes, működőképes választ a tömeges bevándorlásra. Mint mondta, a magyar álláspont kezdettől fogva világos és következetes volt, és „a miniszterelnököt igazolta az élet”, mivel a nyugat-európai országok csak közel egy évtizeddel később kezdtek hasonló logikában gondolkodni.

Nyugat-Európa folyamatosan azt üzeni, hogy ha ügyesek vagytok, és nem fulladtok meg a Földközi-tengerben, akkor várunk titeket – mondta Hölvényi György (Forrás: Facebook)

A politikus szerint a migrációs paktum nem oldja meg az alapvető problémát, mert továbbra is „felemás megoldásokat” próbálnak rákényszeríteni a közép-európai országokra. Különösen a visszatelepítési kvótát nevezte elfogadhatatlannak, mondván: „Ezt egy közép-európai ország pontosan tudja, valószínűleg kormányzattól függetlenül.”

A kereszténydemokrata politikus úgy véli, a bevándorlás kérdésében a nyugat-európai jobbközép pártok is kudarcot vallottak, mert „elvitte őket az egyre inkább radikalizálódó befogadáspolitika”. Hölvényi szerint ez a felfogás hazug, hiszen a migránsok többsége nem ideológiai okból, hanem jobb élet reményében indul útnak, miközben Európa „hamis ígéretekkel” ösztönzi őket.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország nemcsak megállította az illegális migrációt, hanem egyértelmű üzenetet is küldött: „Erre fele ne gyertek.” Ezzel szemben szerinte Nyugat-Európa folyamatosan azt üzeni, hogy „ha ügyesek vagytok, és nem fulladtok meg a Földközi-tengerben, akkor várunk titeket”.