Az Európai Bíróság mindent megtesz, hogy ne működhessen egy sikeres migrációs modell

🇮🇹🇪🇺Italy plan to process migrants in Albania dealt blow by EU court



The European Court of Justice (ECJ) has ruled that Italy’s system for designating “safe countries” for asylum processing breaches EU law, dealing a setback to its offshore migration deal with Albania.



Under… pic.twitter.com/GnBRWYISjb — tut0ugh (@tut0ugh) August 2, 2025

A szakértő szerint a trend egyértelmű, de a bírósági gyakorlat jelenleg a legnagyobb akadály. Emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság két javaslatcsomagot terjesztett elő: az egyik a biztonságos harmadik ország koncepciójára, a másik a deportálásokra és a befogadóközpontokra vonatkozik. „Ezekről komoly vita zajlik, és ez egy hosszú folyamat lesz. Az első tervezetben vannak előremutató elemek: hogy mi marad meg belőlük a végén, és mennyire hígul fel a javaslat, azzal kapcsolatban nem lehetünk túl optimisták” – fogalmazott.

A civil szervezetek szerint az albán modell a ruandai terv európai változata, ám Marsai Viktor szerint a hasonlóság ellenére fontos különbségek is vannak. Felidézte, hogy Albániából viszonylag könnyen el lehet jutni az EU területére, míg Ruandából ez jóval nehezebb.

A képlet hasonló: Ruanda esetében is addig találtak ki egyre teljesíthetetlenebb feltételeket a különféle bíróságok – legyen szó az Emberi Jogok Európai Bíróságáról vagy a brit legfelsőbb bíróságról –, amíg a britek végül bedobták a törölközőt. Ilyen szempontból most is ugyanez történik

– tette hozzá.

Marsai Viktor szerint a legnagyobb probléma, hogy a migrációpárti oldal precedensként hivatkozik ezekre az esetekre, mondván, ilyet nem lehet megcsinálni, ez esélytelen és felesleges próbálkozni vele. „Világosan látszik, hogy szándékosan próbálják megakadályozni, hogy kialakulhasson egy működő modell – mert ha egyszer működne, a tagállamok döntő többsége már alkalmazná is” – fogalmazott.

Végül arra is kitért, hogy

az új uniós migrációs paktum közös biztonságos országlistát vezetne be. Marsai szerint az Európai Bíróság döntései fényében biztos, hogy ez a lista viták és jogi eljárások tárgya lesz.

„Nézzük meg, milyen országokról van szó: például Egyiptom vagy Banglades, amelyeket a Bíróság szerint nem lehet biztonságos harmadik országnak tekinteni. Gyakorlatilag ott tartunk, hogy az Európai Unió számára – Japánt és Dél-Koreát leszámítva – nincs egyetlen, kétséget kizáróan biztonságos harmadik ország a világon. Így pedig elég nehéz lesz bármiféle értelmes, működő megoldást kidolgozni” – zárta a Migrációkutató Intézet igazgatója.