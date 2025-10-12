Az Európai Bíróság mindent megtesz, hogy ne működhessen egy sikeres migrációs modell

Az Európai Unió Bírósága augusztusi ítélete szerint Olaszország jogsértően minősített egyes országokat biztonságosnak. Marsai Viktor szerint a döntés ismét azt bizonyítja, hogy az uniós bíróság aktivista módon jár el, és gyakorlatilag korlátlan jogokat biztosít a menedékkérők számára, fölülírva egy tagállam teljesen nyilvánvaló és jóhiszemű szándékát arra, hogy egy túlterhelt menekültügyi rendszert hatékonyabban működtessen.
Mint mondta, az olasz–albán központok ügye arról szólt, hogy a tengeren, nemzetközi vizeken kimentett embereket vitték Albániába, ahol gyorsított eljárásban, a befogadóközpontokban bírálták volna el kérelmüket. Csak azok kerültek volna ezekbe a központokba, akik biztonságos harmadik országokból származnak, amelyek szerepelnek a listán.
Nem arról volt szó, hogy őket automatikusan visszatoloncolják – ugyanúgy beadhatták volna a kérelmüket, csak gyorsított eljárásban, azzal a céllal, hogy csökkentsék a nyomást a menekültügyi rendszeren. Ehhez képest ezt is elutasította az Európai Bíróság. Az a humanitárius fundamentalizmus, amit az elmúlt években láttunk a bíróság részéről, továbbra is folytatódik
– hangsúlyozta.