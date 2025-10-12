Fox NewsVancekatonaTrumpfizetés

Van, amiből nem enged Washington

Az amerikai kormány vámokból származó szövetségi bevételeket fordítana a katonák bérének fizetésére a kormányzati leállás idején – közölte J. D. Vance alelnök vasárnap.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 21:09
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Az alelnök a Fox News hírtelevízió vasárnapi politikai magazinjának adott interjúban kifejtette, hogy miután október eleje óta a szövetségi kormánynak nincs elfogadott költségvetése, „nem konvencionális” eszközöket kell keresni arra, hogy legalább a katonák bérét fizetni tudják, és a rászoruló családok is megkapják az élelmiszersegélyeket.

amerikai
 J. D. Vance amerikai alelnök (Fotó: AFP)

Az eszközök között említette az államkincstárban felhalmozódott – vámokból származó – bevételek mellett a takarékossági intézkedéseket, amelyek révén az előtérbe helyezett kifizetéseket meg tudják valósítani.

A republikánus alelnök egyben megerősítette, hogy az elhúzódó kormányzati leállás további szövetségi dolgozók munkahelyeinek megszűnésével jár majd, amit „fájdalmas lefaragásnak” nevezett, hozzátéve, hogy a „demokraták nem hagynak más választást”.

J. D. Vance a kormányzati intézmények jó részének leállásáért a Demokrata Pártot tette felelőssé, amely – az alelnök szavai szerint – ragaszkodik a szociális alapú egészségügyi ellátás fenntartásához az illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodók számára.

Az amerikai kongresszus október 1-jéig nem tudta elfogadni a kormányzati intézmények működését finanszírozó költségvetési törvényeket, és az átmeneti büdzséről sem sikerült megállapodnia, így a szövetségi intézmények jó része nem működik, alkalmazottaik nem kapnak fizetést.

Az átmeneti költségvetésről, amely november 21-ig biztosítaná a finanszírozást, a szenátus több szavazást tartott október eleje óta, de egyik alkalommal sem volt elegendő demokrata szenátor, aki a republikánusokhoz csatlakozva a minősített többséget igénylő jogszabályra szavazott volna.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Orbán meghódította New Yorkot: vacsorameghívást ért a miniszterelnök hazafias politikája

Felhévizy Félix avatarja

Szívmelengető tapasztalat, jó magyarnak lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

