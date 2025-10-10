Rendkívüli

Orbán Viktor: Jövőre a nemzet jövőjéről, hazánk szabadságáról és szuverenitásáról is döntünk

  • A fotelhez ragaszkodó Von der Leyent hatalomban tartották a Brüsszelt kiszolgáló pártok
Ursula von der Leyenbizalmatlansági szavazásösszezárás

A fotelhez ragaszkodó Von der Leyent hatalomban tartották a Brüsszelt kiszolgáló pártok

A baloldal, a liberálisok és a néppártiak szövetségben őrzik a hatalmat, miközben a népakarat egyre távolabb kerül az uniós döntéshozataltól, nyilatkozta lapunknak Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Brüsszel újra megmentette saját emberét – Von der Leyen marad a helyén. A tiszások is szavaztak, természetesen a háborúpárti politikus védelmében.

Szabó István
2025. 10. 10. 12:01
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: Frederick Florin Forrás: AFP
Ursula von der Leyen évértékelő beszéde után néhány percen belül két bizalmatlansági indítványt is benyújtottak az Európai Bizottság elnöke ellen. A kezdeményezések azonban egyelőre nem mozdították el a helyéről a háborúpárti politikust. A balliberális és néppárti frakciók ismét egységesen felsorakoztak Von der Leyen mögött.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sajtótájékoztatót tart (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)

A Patrióták a botrányt botrányra halmozó Von der Leyent a vezetés átláthatatlansága, a gazdákat hátrányosan érintő Mercosur-megállapodás, valamint az Egyesült Államokkal kötött kedvezőtlen egyezség miatt bírálták. 

Az Európai Parlament többsége azonban ismét a jelenlegi status quo fenntartása mellett döntött: a jobb- és baloldali koalíció megőrizte hatalmi pozícióját, Ursula von der Leyen marad hivatalában.

A magyar kormánypárti képviselők élesen bírálták a döntést. Deutsch Tamás, a Fidesz EP-delegációvezetője úgy fogalmazott:

A brüsszeli balliberális politikai mosoda Magyar Péter után ma tisztára mosta Ursula von der Leyent is.

A szakértő szerint ez várható volt

Politikai elemzőként nézve a dolgot teljesen logikus, amit csináltak, hiszen Ursula von der Leyen a bizottság vezetőjeként az ő emberük.

– mondta el lapunknak Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. A szakértő szerint nem volt kérdés, hogy az Európai Néppárt és a baloldali frakciók kitartanak Von der Leyen mellett.

Valószínűsíthető volt, hogy ki fognak tartani Von der Leyen mellett, mert ezt diktálja az általuk képviselt politikai logika

– fogalmazott.

European Commission President Ursula von der Leyen (R) speaks with the President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber ahead of the presentation of the College of Commissioners and their programme at the European Parliament on November 27, 2024 in Strasbourg, eastern France. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Manfred Weberrel, az Európai Néppárt (EPP) elnökével (Fotó: AFP/Frederick Florin)

Ugyanakkor Siklósi Péter arra is figyelmeztetett, hogy a bizottság elnökének sorozatos hibái hosszú távon már a támogatóira is visszaüthetnek.

Az más kérdés, hogy ha a bizottság elnöke folyamatosan hibákat követ el, mint ahogy korábban volt az sms-botránya, akkor hosszú távon ezzel a Néppárt saját maga alatt vágja a fát, mert az ő tevékenységüket is Ursula von der Leyen hibáihoz és botrányaihoz kötik.

Ennek pedig szerinte a következő választáson lehet következménye.

Addig elemzőként úgy látom, hogy hacsak nem fordul szembe az őt támogatókkal, mindahányszor meg fogják menteni Ursula von der Leyent.

Ursula von der Leyen miatt Brüsszel hitelessége szenved csorbát

Azoknál a támogatóknál, akiknél teljesen mindegy, hogy mit csinál a saját oldaluk azoknál ez nem számít, de a többségnél igenis számít és rossz fényt vet az Európai Unióra és ugyan nem egy lépésben rombolja le Brüsszel hitelességét de szépen folyamatosan erodálja

– összegezte Siklósi Péter.

Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő a döntés kapcsán pedig arra hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, hogy

A tiszások is szavaztak, természetesen Von der Leyen védelmében. Ezzel kiálltak minden mellett, ami már eddig is sok kárt okozott Európának, és még többet fog.

Brüsszelben nem a népakarat, hanem a hatalom megtartása a legfőbb cél. A jobb- és baloldali elit szövetsége újra egyértelművé tette, hogy bár a kontinens népei változást, átláthatóságot és békét szeretnének, az uniós vezetés inkább egymás pozícióit védi, mintsem Európa jövőjét.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/Frederick Florin) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Sümeghi Lóránt
idezojelekcsalád

Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

