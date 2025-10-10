A fotelhez ragaszkodó Von der Leyent hatalomban tartották a Brüsszelt kiszolgáló pártok

Ursula von der Leyen évértékelő beszéde után néhány percen belül két bizalmatlansági indítványt is benyújtottak az Európai Bizottság elnöke ellen. A kezdeményezések azonban egyelőre nem mozdították el a helyéről a háborúpárti politikust. A balliberális és néppárti frakciók ismét egységesen felsorakoztak Von der Leyen mögött.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke sajtótájékoztatót tart (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)

A Patrióták a botrányt botrányra halmozó Von der Leyent a vezetés átláthatatlansága, a gazdákat hátrányosan érintő Mercosur-megállapodás, valamint az Egyesült Államokkal kötött kedvezőtlen egyezség miatt bírálták.

Az Európai Parlament többsége azonban ismét a jelenlegi status quo fenntartása mellett döntött: a jobb- és baloldali koalíció megőrizte hatalmi pozícióját, Ursula von der Leyen marad hivatalában.

A magyar kormánypárti képviselők élesen bírálták a döntést. Deutsch Tamás, a Fidesz EP-delegációvezetője úgy fogalmazott:

A brüsszeli balliberális politikai mosoda Magyar Péter után ma tisztára mosta Ursula von der Leyent is.

A szakértő szerint ez várható volt

Politikai elemzőként nézve a dolgot teljesen logikus, amit csináltak, hiszen Ursula von der Leyen a bizottság vezetőjeként az ő emberük.

– mondta el lapunknak Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. A szakértő szerint nem volt kérdés, hogy az Európai Néppárt és a baloldali frakciók kitartanak Von der Leyen mellett.

Valószínűsíthető volt, hogy ki fognak tartani Von der Leyen mellett, mert ezt diktálja az általuk képviselt politikai logika

– fogalmazott.