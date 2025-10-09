Összezárt a baloldal Ursula von der Leyen mögött

Szeptember 10-én, éppen Ursula von der Leyen évértékelő beszédének napján néhány percen belül két bizalmatlansági indítványt is benyújtottak az Európai Bizottság elnöke ellen. A kezdeményezések azonban gyorsan elbuktak, miután a balliberális többség ismét egységesen felsorakozott Von der Leyen mögött.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: Frederick Florin/AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Parlamentben a balliberális többség ismét megvédte Ursula von der Leyent: a két bizalmatlansági indítvány egyaránt elbukott. Ugyanez a politikai tábor korábban a Tisza Párt vezetője mellett is kiállt a mentelmi ügye során, Dobrev Klára és Magyar Péter képviselői pedig egyre gyakrabban működnek együtt Brüsszelben – egymást és a brüsszeli elitet támogatva.