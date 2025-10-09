Rendkívüli

A háborúpárti Von der Leyent mentegeti Magyar Péter

Összezárt a baloldal Ursula von der Leyen mögött

Ursula von der Leyen ellen két bizalmatlansági indítványt is beterjesztettek az Európai Parlamentben. A Patrióták az Európai Bizottság elnökét a vezetés átláthatatlansága, a gazdákat hátrányosan érintő Mercosur-megállapodás, valamint az Egyesült Államokkal kötött kedvezőtlen egyezség miatt bírálták. Az EP balliberális frakciói azonban ismét egységbe tömörültek: a Tisza Párt és a DK képviselői a brüsszeli elitet védték, a bizalmatlansági indítványokat pedig a többség leszavazta.

2025. 10. 09. 17:30
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
Szeptember 10-én, éppen Ursula von der Leyen évértékelő beszédének napján néhány percen belül két bizalmatlansági indítványt is benyújtottak az Európai Bizottság elnöke ellen. A kezdeményezések azonban gyorsan elbuktak, miután a balliberális többség ismét egységesen felsorakozott Von der Leyen mögött. 

von der Leyen
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: Frederick Florin/AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Parlamentben a balliberális többség ismét megvédte Ursula von der Leyent: a két bizalmatlansági indítvány egyaránt elbukott. Ugyanez a politikai tábor korábban a Tisza Párt vezetője mellett is kiállt a mentelmi ügye során, Dobrev Klára és Magyar Péter képviselői pedig egyre gyakrabban működnek együtt Brüsszelben – egymást és a brüsszeli elitet támogatva.

Az első indítványt a Patrióták Európáért frakciója terjesztette elő, Von der Leyen átláthatatlan vezetési stílusát, a gazdákat hátrányosan érintő Mercosur-megállapodást és az Egyesült Államokkal kötött előnytelen egyezséget bírálva. A kezdeményezést 179-an támogatták, 378-an ellenezték, míg 37-en tartózkodtak. A második indítvány, amelyet az Egységes Európai Baloldal nyújtott be alig húsz másodperccel később, az EU Gázával kapcsolatos politikáját kifogásolta, ám ez is hasonló arányban bukott el.

Nyáron már volt bizalmatlansági szavazás Von der Leyen ellen. A kezdeményezést akkor az ECR román képviselője, Gheorghe Piperea indította el, aki az elnök Pfizer-botrányban játszott szerepét és az Európai Bíróság elmarasztaló ítéletét nevezte meg okként. Mint fogalmazott: 

Egyetlen vezető sem állhat a törvények és az unió alapelvei fölött.

Dömötör Csaba nemrég közösségi oldalán azt írta, felsorolni is nehéz, hányféle megalapozott okuk van arra, hogy ne adjanak bizalmat a bizottság elnökének, és hogy azt akarják: ne folytassa károkat okozó munkáját. 

Nincs érdemi gazdasági növekedés, több ország az ipar leépülését szenvedi el, ami már munkahelyek százezreit is veszélyezteti. Ennek egyértelmű oka az egyre burjánzó bürokráciatömeg és az, hogy magasak az energiaárak. Ez utóbbi egyértelmű következménye a szankcióknak, amit most azzal súlyosbítanának, hogy végleg letiltják a keleti energia behozatalát

– fogalmazott.

A Tiszának pedig csak annyit üzenünk: az ilyen szavazásokon dől el, hogy ki képviseli Magyarországot, és ki azt a brüsszeli elitet, amely mindent elrontott

– áll a bejegyzésben.

A szavazás után Dömötör Csaba közösségi oldalán kiemelte: összezárt a baloldali–néppárti koalíció, Von der Leyen maradhat a hivatalában.

A tiszások is szavaztak, természetesen Von der Leyen védelmében. Ezzel kiálltak minden mellett, ami már eddig is sok kárt okozott Európának, és még többet fog.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

Pilhál Tamás
idezojelekVarga Judit

Visszatér(jen)-e Varga Judit?

Pilhál Tamás avatarja

Az egykori igazságügyi miniszter visszatérése súlyos csapást jelentene Magyar Péterre.

