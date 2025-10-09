Zelenszkij bejelentést tett Putyin világháborús terveiről

Zelenszkij szerint emiatt az amerikaiaknak nehézséget okoz rávenniük Putyint valódi tárgyalásokra, ezért választja egyelőre a háborút. Ugyanakkor szerinte a konfliktus befejezése lehetséges: nagyobb nyomást kell gyakorolni Oroszországra, mert amikor többet veszítenek a háborúval, mint más forgatókönyvekben, az hatni fog rájuk.

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy az orosz egységek jelentős veszteségeket szenvednek Dobropillya irányában, miközben sürgősen próbálják elfoglalni Pokrovszk városát.

Hozzátette, hogy Putyin próbálja „eladni” Donald Trumpnak azokat az eredményeket, amelyeket az orosz katonák valójában nem képesek elérni Ukrajnában.