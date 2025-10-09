Rendkívüli

Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat

Zelenszkij bejelentést tett Putyin világháborús terveiről

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint nagy a kockázata annak, hogy Vlagyimir Putyin, ha nagyszabású mozgósításba kezd Oroszországban, akkor Európában indíthat háborút. Az ukrán elnök nyilatkozatai ismét rávilágítanak arra, hogy Kijev nem a béke felé keresi az utat.

2025. 10. 09. 12:55
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint nagy a kockázata annak, hogy Vlagyimir Putyin háborút indít Európában Forrás: AFP
Az Unian tudósítása szerint Zelenszkij egy újságírókkal tartott találkozón beszélt arról, milyen következményekkel járhat egy újabb orosz mozgósítás. Az elnök arra volt kíváncsi, tervez-e Oroszország újabb nagyszabású toborzást.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint nagy a kockázata annak, hogy Vlagyimir Putyin háborút indít Európában
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint nagy a kockázata annak, hogy Vlagyimir Putyin háborút indít Európában Fotó: AFP

Emlékeztek, miért állították le a mozgósítást korábban? Putyin népszerűsége csökkent. A mozgósítás biztos népszerűségvesztést jelentene számára. Csak ezért nem hajtotta végre. Higgyétek el, biztosan nem akartak nagy pénzt fizetni a szerződésekért, olyan pénzt, mint amit az elmúlt években fizettek. De mégis belementek. Képzeljék el, mekkora az ára a személyes népszerűségének védelmének. És ezért, ha lesz mobilizáció, az Európa számára kihívás lesz. Nagy háborút fog indítani

– mondta Zelenszkij.

Az ukrán elnök szerint Putyinnak „el kell adnia” a sikert, mert a háborúban Ukrajna ellen mindent, amit eddig „eladhatott”, már felhasznált. „De hol lehetnek gyors sikerei? Nézzék meg Európa térképét. Ahol gyors sikerek lehetnek, oda fog menni.”

Nagy a kockázata annak, hogy Putyin valóban világháborúba fog belemenni

– hangsúlyozta.

WASHINGTON, DC - OCTOBER 08: U.S. President Donald Trump gestures as he reads a note handed to him by U.S. Secretary of State Marco Rubio he said was regarding Middle East peace talks during a roundtable discussion in the State Dining Room of the White House on October 08, 2025 in Washington, DC. Trumps administration held the roundtable to discuss the anti-fascist Antifa movement after signing an executive order designating it as a domestic terrorist organization. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donald Trump mindent megtesz az ukrajnai békéért Fotó: AFP

Zelenszkij hangsúlyozta az európai országok, az Egyesült Államok és Donald Trump korábbi kezdeményezéseinek jelentőségét, amelyek célja Putyin tárgyalóasztalhoz kényszerítése volt. „Ez megállíthatja őt és csökkentheti a katonai akciók kiterjesztésének kockázatát” – mondta. Az ukrán elnök úgy látja, hogy Putyin személyesen fél a tűzszünettől, mert egy tűzszünet után nehéz lenne újra háborút indítania. 

Zelenszkij szerint a teljes körű háborúból tűzszünetre lépni, majd onnan ismét teljes körű háborút kezdeni gazdaságilag, társadalmilag és diplomáciailag egyaránt rendkívül nehéz lenne, és ez azoknak az országoknak sem lenne egyszerű, amelyek ma még együttműködnek Oroszországgal. 

Zelenszkij szerint emiatt az amerikaiaknak nehézséget okoz rávenniük Putyint valódi tárgyalásokra, ezért választja egyelőre a háborút. Ugyanakkor szerinte a konfliktus befejezése lehetséges: nagyobb nyomást kell gyakorolni Oroszországra, mert amikor többet veszítenek a háborúval, mint más forgatókönyvekben, az hatni fog rájuk.

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy az orosz egységek jelentős veszteségeket szenvednek Dobropillya irányában, miközben sürgősen próbálják elfoglalni Pokrovszk városát. 

Hozzátette, hogy Putyin próbálja „eladni” Donald Trumpnak azokat az eredményeket, amelyeket az orosz katonák valójában nem képesek elérni Ukrajnában.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint nagy a kockázata annak, hogy Vlagyimir Putyin háborút indít Európában (Fotó: AFP)

