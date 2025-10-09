Zelenszkij bejelentést tett Putyin világháborús terveiről

Az Unian tudósítása szerint Zelenszkij egy újságírókkal tartott találkozón beszélt arról, milyen következményekkel járhat egy újabb orosz mozgósítás. Az elnök arra volt kíváncsi, tervez-e Oroszország újabb nagyszabású toborzást.
Emlékeztek, miért állították le a mozgósítást korábban? Putyin népszerűsége csökkent. A mozgósítás biztos népszerűségvesztést jelentene számára. Csak ezért nem hajtotta végre. Higgyétek el, biztosan nem akartak nagy pénzt fizetni a szerződésekért, olyan pénzt, mint amit az elmúlt években fizettek. De mégis belementek. Képzeljék el, mekkora az ára a személyes népszerűségének védelmének. És ezért, ha lesz mobilizáció, az Európa számára kihívás lesz. Nagy háborút fog indítani
– mondta Zelenszkij.