A Donald Trump amerikai elnök által alapított Make America Great Again (MAGA) mozgalom elkötelezett támogatója, Anna Paulina Luna régóta ellenzi az Egyesült Államok katonai és pénzügyi támogatását Ukrajnának. 2023-ban társszerzője volt az úgynevezett „Ukrajna-fáradtságról szóló határozatnak”, amely Washington ukrajnai segélyezésének leállítását szorgalmazta.
Anna Paulina Luna, Floridai állam republikánus képviselője októberben találkozik Kirill Dmitrijevvel, az orosz elnök egyik kulcsfontosságú tanácsadójával, hogy – Donald Trump politikai irányvonalához igazodva – előmozdítsa a békéről és a kereskedelemről szóló tárgyalásokat az Egyesült Államok és Oroszország között – jelentette be a politikus október 8-án.
Luna közölte, hogy a hónap végére megerősített egy találkozót Kirill Dmitrijevvel, ám annak pontos dátumát nem hozta nyilvánosságra. Dmitrijev, aki Kijevben született, az orosz szuverén vagyonalap vezetője, és Vlagyimir Putyin orosz elnök gazdasági különmegbízottjaként szolgál. A Kreml korábban őt bízta meg Moszkva kapcsolatainak ápolásával.
Nemcsak amerikai polgártársaim, hanem az egész világ számára is fontos, hogy továbbra is ápoljuk az Oroszország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokat, valamint a békéről és a kereskedelemről szóló párbeszédet, ahogyan azt Trump elnök is nyíltan szorgalmazza
– írta Luna az X közösségi platformon.
Országainknak nem kell ellenségnek lennie. A kereskedelmi szövetség mindkét fél számára előnyös. Tudom, hogy nem én vagyok az egyetlen kongresszusi tag, aki úgy véli, ennek a nyílt párbeszédnek a fenntartása elengedhetetlen
– tette hozzá.
Luna irodája korábban a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökségnek elmondta, hogy a képviselő semleges helyszínen próbál tárgyalásokat szervezni az orosz parlament és az amerikai kongresszus tagjai között, bár a találkozó konkrét témáit nem részletezték – számolt be róla a Kyiv Independent.
A képviselő bejelentése néhány órával azután történt, hogy Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes kijelentette: az amerikai–orosz kapcsolatok „alapjaikban megrepedtek”, és a Trump által közvetített békefolyamat lendülete megtorpant.
Már csak egy lépés választja el Ukrajnát a téli összeomlástól
Ha folytatódnak a támadások, emberek ezrei fagyoskodhatnak otthonaikban.
Radikális Izrael-ellenes tüntetők blokkolták a Bécsi Egyetem bejáratát
A zsidóellenesség az európai egyetemeken is egyre nő.
Foglyokból álló rohamcsapat érkezett Harkivba, fokozódik a helyzet a fronton
Október eleje óta ez már a második hasonló egység, amely a régióba érkezett.
Lángokban áll a volgográdi Lukoil-gázfeldolgozó üzem + videó
Ukrajna egyre mélyebbre hatoló dróntámadásokkal próbálja gyengíteni Oroszország energetikai infrastruktúráját.
