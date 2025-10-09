Rendkívüli

Trump-párti képviselő találkozik Putyin követével

Anna Paulina Luna, Floridai állam republikánus képviselője októberben találkozik Kirill Dmitrijevvel, az orosz elnök egyik kulcsfontosságú tanácsadójával, hogy – Donald Trump politikai irányvonalához igazodva – előmozdítsa a békéről és a kereskedelemről szóló tárgyalásokat az Egyesült Államok és Oroszország között – jelentette be a politikus október 8-án.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 9:30
Donald Trump amerikai elnök Forrás: AFP
A Donald Trump amerikai elnök által alapított Make America Great Again (MAGA) mozgalom elkötelezett támogatója, Anna Paulina Luna régóta ellenzi az Egyesült Államok katonai és pénzügyi támogatását Ukrajnának. 2023-ban társszerzője volt az úgynevezett „Ukrajna-fáradtságról szóló határozatnak”, amely Washington ukrajnai segélyezésének leállítását szorgalmazta.

Trump-párti képviselő találkozik Putyin követével (Fotó: AFP)

Luna közölte, hogy a hónap végére megerősített egy találkozót Kirill Dmitrijevvel, ám annak pontos dátumát nem hozta nyilvánosságra. Dmitrijev, aki Kijevben született, az orosz szuverén vagyonalap vezetője, és Vlagyimir Putyin orosz elnök gazdasági különmegbízottjaként szolgál. A Kreml korábban őt bízta meg Moszkva kapcsolatainak ápolásával.

Nemcsak amerikai polgártársaim, hanem az egész világ számára is fontos, hogy továbbra is ápoljuk az Oroszország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatokat, valamint a békéről és a kereskedelemről szóló párbeszédet, ahogyan azt Trump elnök is nyíltan szorgalmazza

– írta Luna az X közösségi platformon.

Országainknak nem kell ellenségnek lennie. A kereskedelmi szövetség mindkét fél számára előnyös. Tudom, hogy nem én vagyok az egyetlen kongresszusi tag, aki úgy véli, ennek a nyílt párbeszédnek a fenntartása elengedhetetlen

– tette hozzá.

Luna irodája korábban a RIA Novosztyi orosz állami hírügynökségnek elmondta, hogy a képviselő semleges helyszínen próbál tárgyalásokat szervezni az orosz parlament és az amerikai kongresszus tagjai között, bár a találkozó konkrét témáit nem részletezték – számolt be róla a Kyiv Independent.

US Representative Anna Paulina Luna (R-FL) speaks during the public memorial service for right-wing activist Charlie Kirk at State Farm Stadium in Glendale, Arizona, on September 21, 2025. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
Anna Paulina Luna, Florida állam republikánus képviselője (Fotó: AFP)

A képviselő bejelentése néhány órával azután történt, hogy Szergej Rjabkov külügyminiszter-helyettes kijelentette: az amerikai–orosz kapcsolatok „alapjaikban megrepedtek”, és a Trump által közvetített békefolyamat lendülete megtorpant.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
