Kifulladt az ukrán rendezés lendülete, amely Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök alaszkai találkozója után vetődött fel – jelentette ki Szergej Rjabkov, az orosz külügyminiszter helyettese.
Orosz külügy: Kifulladt az ukrajnai rendezés lendülete
Kifulladni látszik az ukrajnai rendezés folyamata – jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes. Brüsszel dörzsölheti a markát.
Emlékeztetett, hogy augusztus 15-én Vlagyimir Putyin és Donald Trump Alaszkában háromórás tárgyalásokat folytatott.
A megbeszélés az amerikai vezető limuzinjában kezdődött, ahol az orosz elnök helyet foglalt.
Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottja a találkozót „epikus sikernek” nevezte, amely minden szakértői várakozást felülmúlt.
További Külföld híreink
A közelmúltban az orosz elnök jelezte készségét arra, hogy folytassa a Trumppal megkezdett megbeszéléseket Ukrajna ügyében.
Amíg Trump mindent megtesz azért, hogy befejezze a vérontást, a háborúpárti Brüsszel még tovább eszkalálná a konfliktust.
A háborús pszichózisban szenvedő EU vezetése pénzt és fegyvereket sem sajnál, csak folytatódjon az öldöklés.
Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Von der Leyen: Háborút indítottak Európa ellen
Európa célpont lett.
Erősítést kért a katasztrófavédelem, akkora pusztítást végzett Barbara, a ciklon az egyik szomszédos országban
A meteorológiai szolgálat szerint a 24 óra alatt hulló csapadék mennyisége helyenként az október havi teljes adag háromszorosát is elérheti.
Andrej Babis nagy bejelentést tett az új cseh kormányról + videó
Babis a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva Manfred Webernek üzent.
Atomerőművet támadtak Zelenszkijék
A drón az egyik blokk hűtőtornyának csapódott, és felrobbant.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Von der Leyen: Háborút indítottak Európa ellen
Európa célpont lett.
Erősítést kért a katasztrófavédelem, akkora pusztítást végzett Barbara, a ciklon az egyik szomszédos országban
A meteorológiai szolgálat szerint a 24 óra alatt hulló csapadék mennyisége helyenként az október havi teljes adag háromszorosát is elérheti.
Andrej Babis nagy bejelentést tett az új cseh kormányról + videó
Babis a Magyar Nemzet kérdésére válaszolva Manfred Webernek üzent.
Atomerőművet támadtak Zelenszkijék
A drón az egyik blokk hűtőtornyának csapódott, és felrobbant.