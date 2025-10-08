Rendkívüli

Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

Kifulladni látszik az ukrajnai rendezés folyamata – jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes. Brüsszel dörzsölheti a markát.

2025. 10. 08. 12:25
Vlagyimir Putyin és Donald Trump Fotó: KREMLIN PRESS OFFICE Forrás: ANADOLU
Kifulladt az ukrán rendezés lendülete, amely Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök alaszkai találkozója után vetődött fel – jelentette ki Szergej Rjabkov, az orosz külügyminiszter helyettese.

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: KREMLIN PRESS OFFICE / ANADOLU)
Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: Anadolu/Kremlin Press Office)

Emlékeztetett, hogy augusztus 15-én Vlagyimir Putyin és Donald Trump Alaszkában háromórás tárgyalásokat folytatott. 

A megbeszélés az amerikai vezető limuzinjában kezdődött, ahol az orosz elnök helyet foglalt.

Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottja a találkozót „epikus sikernek” nevezte, amely minden szakértői várakozást felülmúlt.

A közelmúltban az orosz elnök jelezte készségét arra, hogy folytassa a Trumppal megkezdett megbeszéléseket Ukrajna ügyében. 

Amíg Trump mindent megtesz azért, hogy befejezze a vérontást, a háborúpárti Brüsszel még tovább eszkalálná a konfliktust. 

A háborús pszichózisban szenvedő EU vezetése pénzt és fegyvereket sem sajnál, csak folytatódjon az öldöklés.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)

