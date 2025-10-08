A közelmúltban az orosz elnök jelezte készségét arra, hogy folytassa a Trumppal megkezdett megbeszéléseket Ukrajna ügyében.

Amíg Trump mindent megtesz azért, hogy befejezze a vérontást, a háborúpárti Brüsszel még tovább eszkalálná a konfliktust.

A háborús pszichózisban szenvedő EU vezetése pénzt és fegyvereket sem sajnál, csak folytatódjon az öldöklés.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)