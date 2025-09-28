Itt a bejelentés Trump és Putyin újabb találkozójáról

Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívása Donald Trump amerikai elnöknek továbbra is érvényes – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Vlagyimir Putyin az alaszkai találkozó során hívta meg Moszkvába Trumpot. Fotó: AFP/Drew Angerer

A TASZSZ beszámolója szerint az orosz elnöki szóvivő arra a kérdésre, hogy a meghívás még mindig érvényes-e, így válaszolt:

Nem lett félretéve. A meghívás érvényes. Putyin készen áll és örömmel találkozik Trump elnökkel. A többi Trump döntésén múlik.

Augusztusban, az Anchorage-ban folytatott tárgyalások után Putyin javasolta, hogy a következő találkozót Moszkvában tartsák.