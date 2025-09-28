Vlagyimir PutyinDonald Trumpelnök

Itt a bejelentés Trump és Putyin újabb találkozójáról

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságírói kérdésre válaszolva beszélt a két elnök találkozójáról. Vlagyimir Putyin az alaszkai találkozó során hívta meg Donald Trumpot Moszkvába.

Magyar Nemzet
2025. 09. 28. 17:38
Vlagyimir Putyin és Donald Trump Fotó: KREMLIN PRESS OFFICE Forrás: ANADOLU
Vlagyimir Putyin orosz elnök meghívása Donald Trump amerikai elnöknek továbbra is érvényes – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Vlagyimir Putyin az alaszkai találkozó során hívta meg Moszkvába Trumpot. Fotó: AFP/Drew Angerer

A TASZSZ beszámolója szerint az orosz elnöki szóvivő arra a kérdésre, hogy a meghívás még mindig érvényes-e, így válaszolt: 

Nem lett félretéve. A meghívás érvényes. Putyin készen áll és örömmel találkozik Trump elnökkel. A többi Trump döntésén múlik.

Augusztusban, az Anchorage-ban folytatott tárgyalások után Putyin javasolta, hogy a következő találkozót Moszkvában tartsák. 

Putyin elismeréssel beszélt Trumpról

Amint arról korábban beszámoltunk, történelmi csúcstalálkozó zajlott Alaszkában az orosz és az amerikai elnök között. Az amerikai és az orosz elnök sajtótájékoztatón számolt be a tárgyalásról, amelyet mindketten rendkívül eredményesnek minősítettek. Vlagyimir Putyin akkor úgy fogalmazott:

Szeretném megköszönni Trump elnök úrnak közös álláspontunkat, a jóindulatú és bizalomteljes hangnemet, amelyben beszélgetésünk zajlott. Fontos, hogy mindkét fél eredményorientált, és látjuk, hogy az Egyesült Államok elnökének nagyon világos elképzelése van arról, mit szeretne elérni.

Az orosz elnök kiemelte: Trump őszintén törődik népe jólétével, ugyanakkor megérti, hogy Oroszországnak megvannak a saját nemzeti érdekei. 

Remélem, hogy a mai megállapodások nemcsak az ukránkérdés megoldásának kiindulópontját jelentik, hanem hozzájárulnak ahhoz is, hogy Oroszország és az Egyesült Államok között ismét üzleti alapú, pragmatikus kapcsolatok alakuljanak ki

– fogalmazott Putyin. 

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)

