Megvan a dátum, ekkor találkozik Zelenszkij és Trump

Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő szeptember 23-án személyesen találkozik New Yorkban – erősítette meg a Fehér Ház. A két vezető megbeszélésére az ENSZ közgyűlésének 80. ülésszaka alatt kerül sor, amely közel százötven ország vezetőit hozza össze a világpolitika egyik legfontosabb fórumán – írja a The Kyiv Independent ukrán hírportál.

Trump és Zelenszkij New Yorkban találkozik (Fotó: AFP)

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára egy sajtótájékoztatón jelentette be a régóta várt találkozót, amely újabb lendületet adhat az orosz–ukrán háború lezárását célzó törekvéseknek. Az amerikai és az ukrán elnök legutóbb augusztusban, az alaszkai Trump–Putyin csúcs után néhány nappal találkozott. Bár a felek sikeresnek minősítették a washingtoni megbeszélést, áttörést nem sikerült elérni.

A New York-i csúcstalálkozó nem csupán a kétoldalú kapcsolatok szempontjából fontos, hanem a globális diplomácia színterén is. Trump ugyanis nemcsak Zelenszkijjel, hanem Antonio Guterres ENSZ-főtitkárral, Javier Milei argentin elnökkel és magas rangú európai uniós tisztviselőkkel is kétoldalú megbeszéléseket folytat majd. Emellett az amerikai elnök egy többoldalú csúcstalálkozót is összehív, amelyen Katar, Szaúd-Arábia, Indonézia, Törökország, Pakisztán, Egyiptom, az Egyesült Arab Emírségek és Jordánia vezetői vesznek részt.

Trump várhatóan beszédet is mond az ENSZ-közgyűlés 80. ülésszakának megnyitóján.

Az amerikai elnök az elmúlt időszakban többször is hangsúlyozta elkötelezettségét az orosz–ukrán háború békés rendezése mellett. Trump korábban ígéretet tett arra, hogy közvetlen tárgyalásokat készít elő az orosz és az ukrán elnök között, ám ez a kezdeményezés Zelenszkijnek a helyszín megválasztása kapcsán tanúsított hajthatatlansága miatt elakadt.

A Zelenszkij és Putyin közötti gyűlölet felfoghatatlan

– fogalmazott néhány nappal ezelőtt az amerikai elnök, feltehetően arra utalva, hogy neki kell felvállalnia a közvetítő szerepét kettejük között a közvetlen tárgyalások elősegítése érdekében.

Mint arról korábban beszámoltunk, Putyin meghívta ukrán hivatali partnerét Moszkvába, Zelenszkij azonban többször is hangsúlyozta, hogy nem utazna Oroszországba tárgyalni.

Borítókép: Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)