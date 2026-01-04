Az Ukrán Fegyveres Erők elvesztették a 225. különálló rohamdandár egyik egységét, a „Halálezred” néven emlegetett alakulatot, amelyet a Szumi területre irányítottak át – idézte az Origo a RIA Novosztyi hírügynökség alapján a Press hívójelű egyesített tüzérségi csoport parancsnokának nyilatkozatát.
Súlyos csapás érte az ukrán „Halálezredet”
Az orosz hírügynökségek közlése alapján az Ukrán Fegyveres Erők egyik, „Halálezred” néven ismert egysége jelentős veszteségeket szenvedett el a Szumi területén.
Elmondása szerint az „Észak” erőcsoport 15. harckocsiezredje és az Ahmat különleges erők a saját szektorukban megszakították az ellenség logisztikai utánpótlását, amire válaszul az Ukrán Fegyveres Erők parancsnoksága támadó repülőgépes tartalékokat vetett be az elveszített állások visszaszerzésére – írja a Lenta.
Nem jártak sikerrel, és jelentős veszteségeket szenvedtek el
– mondta a tiszt.
A sajtó kiemelte, hogy a harckocsizó alakulatok és a különleges erők rendkívül hatékony együttműködést alakítottak ki, ennek következtében az ukrán fegyveres erők nem tudtak számukra semmilyen „meglepetéssel” előállni.
2025 decemberében az Ahmat különleges erők egyik zászlóaljának, a Kashtan hívójelű egység parancsnoka arról beszélt, hogy az Ukrán Fegyveres Erők „Halálezrede” a magas veszteségi aránya miatt kapta ezt az elnevezést.
Borítókép: Egy megsemmisült tank Ukrajnában (Fotó: AFP)
