orosz-ukrán háborúveszteségUkrajna

Súlyos csapás érte az ukrán „Halálezredet”

Az orosz hírügynökségek közlése alapján az Ukrán Fegyveres Erők egyik, „Halálezred” néven ismert egysége jelentős veszteségeket szenvedett el a Szumi területén.

Magyar Nemzet
2026. 01. 04. 13:15
Egy megsemmisült tank látható Siverskben, Ukrajnában Fotó: MAREK M. BEREZOWSKI Forrás: ANADOLU AGENCY
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Ukrán Fegyveres Erők elvesztették a 225. különálló rohamdandár egyik egységét, a „Halálezred” néven emlegetett alakulatot, amelyet a Szumi területre irányítottak át – idézte az Origo a RIA Novosztyi hírügynökség alapján a Press hívójelű egyesített tüzérségi csoport parancsnokának nyilatkozatát.

Jelentős veszteségekről számoltak be az Ukrán Fegyveres Erőknél (Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU AGENCY)
Jelentős veszteségekről számoltak be az Ukrán Fegyveres Erőknél (Fotó: Anadolu/Diego Herrera Carcedo)

Elmondása szerint az „Észak” erőcsoport 15. harckocsiezredje és az Ahmat különleges erők a saját szektorukban megszakították az ellenség logisztikai utánpótlását, amire válaszul az Ukrán Fegyveres Erők parancsnoksága támadó repülőgépes tartalékokat vetett be az elveszített állások visszaszerzésére – írja a Lenta.

Nem jártak sikerrel, és jelentős veszteségeket szenvedtek el

 – mondta a tiszt.

A sajtó kiemelte, hogy a harckocsizó alakulatok és a különleges erők rendkívül hatékony együttműködést alakítottak ki, ennek következtében az ukrán fegyveres erők nem tudtak számukra semmilyen „meglepetéssel” előállni.

2025 decemberében az Ahmat különleges erők egyik zászlóaljának, a Kashtan hívójelű egység parancsnoka arról beszélt, hogy az Ukrán Fegyveres Erők „Halálezrede” a magas veszteségi aránya miatt kapta ezt az elnevezést.

Borítókép:  Egy megsemmisült tank Ukrajnában (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Drónokkal támadta Oroszországot Ukrajna, Moszkva válaszcsapásokat ígér

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelektisza

Tik-tak: Magyar Péter egy időzített bomba, az óra vészjósló ketyegése már hallatszik

Felhévizy Félix avatarja

Egyre erősödik sokakban az érzés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu