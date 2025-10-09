Szijjártó Péter: Ötszáz fővel bővíti munkavállalói létszámát a Sanofi Budapesten

Rendkívüli

Ötszáz új munkahelyet hoz létre a Sanofi francia gyógyszeripari cég budapesti szolgáltatóközpontjának bővítése – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

2025. 10. 09. 12:19
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Sanofi kibővített globális szolgáltatóközpontjának átadásán rámutatott, hogy a francia gyógyszeripari vállalat megduplázta a létesítmény méretét, aminek a nyomán az év végéig ötszáz újabb munkahely jön létre, a munkavállalók létszáma így eléri a 2200 főt.

Sanofi
A Sanofi standja a 3. Kínai Nemzetközi Ellátási Lánc Expón Pekingben (Fotó: CFOTO/NurPhoto)

Szijjártó Péter örömtelinek nevezte, hogy a budapesti központnak komoly szerepe lesz a pénzügyi, az ügyfélszolgálati és a humánerőforrás-menedzsmenthez kapcsolódó kérdések mellett immáron a klinikai vizsgálatokhoz és a folyamat automatizáláshoz kapcsolódó, valamint az adatelemzési munkákban is.

Beszédében kiemelte, hogy az utóbbi időszakban Magyarország Európa egyik fő termelési központjává vált, viszont eljött az ideje a gazdaság dimenzióváltásának is, a kormány ezért célul tűzte ki a magasabb hozzáadott értékű beruházások ösztönzését, a magas képzettséget igénylő munkahelyek létrehozását.

Szavai szerint ilyen munkahelyeket legnagyobb mennyiségben a szolgáltatóközpontok hoznak létre, így nagy siker, hogy folyamatosan nő ezek száma hazánkban.

Ez jórészt köszönhető annak, hogy a Magyarországon már termelést folytató vállalatok a szolgáltatási funkcióikat is idehozzák, építve a pozitív tapasztalatra, amelyet a gyártási tevékenység során szereztek

 – fogalmazott.

Majd tudatta, hogy az elmúlt tíz évben az állam 116 ilyen beruházáshoz nyújtott támogatást húszmilliárd forint értékben, amelyek több mint 22 ezer új munkahelyet teremtettek. Illetve üdvözölte, hogy a szolgáltatóközpontokba telepített feladatok komplexitása, színvonala is egyre magasabb. 

„Egyre sokrétűbb, egyre magasabb szintű képzettséget igénylő munkákat végeznek azok a nyolcvan százalékban felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók, akiknek az átlagéletkora 34,5 év. És 75-85 százalék között magyar állampolgárokról beszélünk” – szögezte le, s hozzátette, hogy ezeknek a szolgáltatóközpontoknak a negyede már vidéki városokban működik.

Szijjártó Péter érintette az elmúlt évek válságait is, amelyek következtében Európa gyengébb formában van, mint korábban. „Amikor itt, Magyarországon gazdaságstratégiát kell alkotni, pláne végrehajtani, akkor azt a célt kell magunk elé tűzni, hogy még egy ilyen lefelé húzó európai gazdasági környezetben is fenntartsuk a magyar gazdaság erejét” – mondta.

Én azt tudom mondani önöknek büszkén, hogy az elmúlt másfél évtizedben a magyar gazdaság nagyon sokat erősödött. Itt Magyarországon az ipari termelés tíz év alatt a duplájára növekedett. Évről évre beruházási rekordokat tudtunk dönteni, és tíz év alatt egymillió új munkahely jött létre

 – sorolta.

Végül kifejtette, hogy Magyarország és Franciaország együttműködése mindig is a kölcsönös tiszteletre alapult, a francia vállalatok ráadásul az ötödik legnagyobb beruházói közösséget alkotják hazánkban, s a kormány az elmúlt tíz évben hatvan francia cég beruházását támogatta, amelyek összesen körülbelül 430 milliárd forintos értéket képviseltek.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

