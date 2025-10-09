Szijjártó Péter: Ötszáz fővel bővíti munkavállalói létszámát a Sanofi Budapesten

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Sanofi kibővített globális szolgáltatóközpontjának átadásán rámutatott, hogy a francia gyógyszeripari vállalat megduplázta a létesítmény méretét, aminek a nyomán az év végéig ötszáz újabb munkahely jön létre, a munkavállalók létszáma így eléri a 2200 főt.

A Sanofi standja a 3. Kínai Nemzetközi Ellátási Lánc Expón Pekingben (Fotó: CFOTO/NurPhoto)

Szijjártó Péter örömtelinek nevezte, hogy a budapesti központnak komoly szerepe lesz a pénzügyi, az ügyfélszolgálati és a humánerőforrás-menedzsmenthez kapcsolódó kérdések mellett immáron a klinikai vizsgálatokhoz és a folyamat automatizáláshoz kapcsolódó, valamint az adatelemzési munkákban is.