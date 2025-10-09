Zelenszkij ismét megtámadta Magyarországot. Szerdán beszélt újságíróknak adott nyilatkozatában arról, hogy a háborúban álló Ukrajnának az Unióban a helye, még akkor is, ha azt Budapest nem támogatja.
Zelenszkij újabb támadást indított Magyarország ellen
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Magyarország azért akadályozza Ukrajna uniós csatlakozását, mert Orbán Viktor miniszterelnök a közelgő választások előtt politikai tőkét kovácsol az EU-val és Ukrajnával szembeni kritikából. Szijjártó Péter úgy fogalmazott: Zelenszkij elvesztette a realitásérzékét.
Partnereink látni szeretnék Ukrajnát az Európai Unióban. A 27 tagállamból 26 támogat bennünket. Egyetlen ország nem a mi oldalunkon áll: Magyarország. Ennek oka egyértelmű – a közelgő választások
– fogalmazott Zelenszkij.
Az ukrán elnök szerint Orbán Viktor választási stratégiája azon alapul, hogy folyamatosan bírálja az Európai Unió döntéseit és kezdeményezéseit, és ezzel megerősíti saját táborát, írta az Interfax.
Orbán az EU-val szembeni kritikára építi kampányát (…) Ebben a politikai konstrukcióban Ukrajna vált az egyik, ha nem a legfontosabb eszközzé, amellyel növelheti pártja népszerűségét
– jelentette ki az ukrán elnök, aki hozzátette: éppen ezért mindent meg fog tenni, hogy blokkolja Ukrajnát.
Szijjártó Péter: Zelenszkij elvesztette a realitásérzékét
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Harcosok órája című műsorban ma úgy fogalmazott:
Szerintem Ukrajna elnöke teljes mértékben elvesztette a realitásérzékét, teljes mértékben elveszítette a valósághoz való kapcsolódását, és talán ezzel magyarázható az, hogy olyan dolgokat mond, amitől normál esetben le kellene, hogy szakadjon a plafon. Tehát ő azt mondja, hogy az Európai Unió tagja lesz, pont. Kedves elnök úr, ezt legkevésbé ön fogja eldönteni.
A miniszter emlékeztetett: az uniós bővítésről nem a csatlakozni kívánó országok, hanem a tagállamok döntenek egyhangúlag.
Az, hogy ki lesz az Európai Unió tagja, azt nem az dönti el, aki be akar lépni, hanem az dönti el, aki már bent van. És együtt kell eldönteni egyhangúsággal, tehát mindaddig, amíg mindenki nem ért egyet azzal, hogy valaki európai uniós tag legyen, addig az nem lesz európai uniós tag – nem egy nagy rakétatudomány ez, tehát ezt mindenki pontosan tudhatja.
Szijjártó Péter hozzátette: a magyar emberek már döntöttek ebben a kérdésben.
Ezt majd a magyar emberek fogják eldönteni 26 másik európai uniós ország polgáraival együtt, és a magyar emberek már döntöttek: mi nem akarunk Ukrajnával egy stratégiai integrációhoz tartozni, nem akarjuk, hogy ők az EU tagjai, meg a NATO tagjai legyenek, és teszem hozzá, nem is lesznek.
– tette egyértelművé Szijjártó Péter.
Zelenszkij változatlanul Brüsszelben bízik
Zelenszkij szerint több lehetséges kiút is van a helyzetből, és ezek közül az egyik az uniós döntéshozatali szabályok megváltoztatása lehet.
A szabályok módosításáról már folynak a háttérbeszélgetések az Európai Unióban. El kell jutni oda, hogy a döntéseket a többség hozhassa meg
– mondta Zelenszkij.
Egy másik megoldásként az ukrán elnök a partnerek befolyását említette, akik különböző eszközökkel próbálhatják megváltoztatni a magyar kormány álláspontját.
A második lehetőség az, hogy partnereink más eszközökkel próbálnak hatni Magyarország miniszterelnökének álláspontjára. Egyelőre nincs más út
– hangsúlyozta.
Ukrajna mindenképpen folytatná a tárgyalásokat
Zelenszkij megerősítette, hogy Ukrajna az Európai Unióval együtt dolgozik azon, hogy az év végéig hat tárgyalási fejezetben készüljön el a csatlakozási folyamat előkészítése. A kijevi vezetés bízik abban, hogy az uniós döntéshozatalban Magyarország ellenállása nem fogja megakadályozni a továbblépést.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel beszélget (Fotó: AFP/Nicolas Tucat)
