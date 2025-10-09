Szijjártó PétervideóNémeth BalázsHarcosok órája

Szijjártó Péter: Donald Trump egy békeelnök + videó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ismét a Harcosok órája című műsor vendége, ahol Németh Balázzsal együtt újabb álhíreket lepleznek le.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 7:03
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Harcosok órájában tesz fontos bejelentéseket. 

Szijjártó
Mint Németh Balázs közölte a Facebook-on: 

Ismét a fedélzeten Szijjártó Péter és debütál a harcosok között Kiszelly Zoltán.

Harcosok órája 43. epizód - Szijjártó Péter / Kiszelly Zoltán

Posted by Németh Balázs vagyok on Wednesday, October 8, 2025

Cikkünk frissül.

Hegyi Zoltán
idezojelekiszlamizálódás

Hegyi Zoltán: Nagy testvéred figyel téged

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A kritikai iszlámkutatás Németországban megszűnt.

