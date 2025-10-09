Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Harcosok órájában tesz fontos bejelentéseket.
Szijjártó Péter: Donald Trump egy békeelnök + videó
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ismét a Harcosok órája című műsor vendége, ahol Németh Balázzsal együtt újabb álhíreket lepleznek le.
Mint Németh Balázs közölte a Facebook-on:
Ismét a fedélzeten Szijjártó Péter és debütál a harcosok között Kiszelly Zoltán.
Cikkünk frissül.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)
További Külföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
„Ezek tényleg meghibbantak” – Tusk szerint hős az Északi Áramlat robbantója
Németh Balázs szerint Donald Tusk kijelentése, miszerint hős az Északi Áramlat robbantója, abszurd és botrányos.
Orbán Viktor: Hosszú Von der Leyen bűnlajstoma
A keddi mentelmi szavazás után ma újra beindul a brüsszeli mosoda.
Az Egyesült Államok hadat üzent az Antifának + videó
A kormány célja annak teljes felszámolása.
Trump „visszaadta a reményt”, szívszorító üzenetet kapott az elnök
Az Izraelből elrabolt túszok családjai nyílt levélben fordultak Donald Trump amerikai elnökhöz.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
„Ezek tényleg meghibbantak” – Tusk szerint hős az Északi Áramlat robbantója
Németh Balázs szerint Donald Tusk kijelentése, miszerint hős az Északi Áramlat robbantója, abszurd és botrányos.
Orbán Viktor: Hosszú Von der Leyen bűnlajstoma
A keddi mentelmi szavazás után ma újra beindul a brüsszeli mosoda.
Az Egyesült Államok hadat üzent az Antifának + videó
A kormány célja annak teljes felszámolása.
Trump „visszaadta a reményt”, szívszorító üzenetet kapott az elnök
Az Izraelből elrabolt túszok családjai nyílt levélben fordultak Donald Trump amerikai elnökhöz.