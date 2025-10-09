Szijjártó Péter: Donald Trump egy békeelnök + videó

Budapesti Módszertani Szociális Központ

Élet a falakon belül – a Kőbányai út 22. mindennapjai belülről

A Magyar Nemzet stábja a BMSZKI igazgatójával járt be a Kőbányai út 22. szám alatti intézményt, ahol a menedékhely mellett egészségügyi és szociális szolgáltatások is segítik a hajléktalan embereket az újrakezdésben.