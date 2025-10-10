Rendkívüli

Orbán Viktor: A magyarok békében akarnak élni a szomszédaikkal

Kocsis MátéIlaria SalisTiszaMagyar Péter

A kettős mérce Brüsszelben nem hiba, hanem rendszer

Kocsis Máté bemutatta, hogyan néz ki az igazságszolgáltatás Brüsszelben.

Magyar Nemzet
2025. 10. 10. 8:19
Fotó: Christophe Petit Tesson Forrás: MTI/EPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A brüsszeliek nem adják ki Magyar Péter mentelmi jogát, de még a terrorista Ilaria Salisét sem, cserében a Tisza–DK tandem természetesen megvédi Von der Leyent a bizalmatlansági szavazáson. Mert ha a háborúpárti hatalmasokról van szó, ott nincs számonkérés, érthető? – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője rámutatott, számukra az lenne a lényeg, hogy a „független” brüsszeli elit továbbra is megtartsa féltve őrzött pozícióit. Az európai polgárok, köztük mi, magyarok pedig fizessük a háború árát – tette hozzá.

A háborúpártiak égetik a pénzt Ukrajnában, tiszástul, dékástul tapsokolnak, a békepárti polgárok meg állják a számlát – hangsúlyozta Kocsis Máté.

Mindenki eldöntheti, hová tartozik. Október 23-án legyünk minél többen a Békemeneten!

– zárta bejegyzését a frakcióvezető.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az Európai Parliament (EP) plenáris ülésén Strasbourgban 2025. október 8-án (Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekcsalád

Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu