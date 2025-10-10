A kettős mérce Brüsszelben nem hiba, hanem rendszer

A brüsszeliek nem adják ki Magyar Péter mentelmi jogát, de még a terrorista Ilaria Salisét sem, cserében a Tisza–DK tandem természetesen megvédi Von der Leyent a bizalmatlansági szavazáson. Mert ha a háborúpárti hatalmasokról van szó, ott nincs számonkérés, érthető? – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a közösségi oldalán. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője rámutatott, számukra az lenne a lényeg, hogy a „független” brüsszeli elit továbbra is megtartsa féltve őrzött pozícióit. Az európai polgárok, köztük mi, magyarok pedig fizessük a háború árát – tette hozzá.

A háborúpártiak égetik a pénzt Ukrajnában, tiszástul, dékástul tapsokolnak, a békepárti polgárok meg állják a számlát – hangsúlyozta Kocsis Máté.

Mindenki eldöntheti, hová tartozik. Október 23-án legyünk minél többen a Békemeneten!

– zárta bejegyzését a frakcióvezető.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal az Európai Parliament (EP) plenáris ülésén Strasbourgban 2025. október 8-án (Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)