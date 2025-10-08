Rendkívüli

Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

FideszKocsis MátépártelnökségMagyar Péter

A Tisza Párt sértett emberek közössége

Magyar Péter formációja azokból áll, akik vagy alkalmatlanok voltak, vagy kirúgták őket a Fideszből, közölte Kocsis Máté.

A Tisza Párt sértett emberek közössége – jelentette ki Kocsis Máté a közösségi oldalán

Kocsis Máté. Forrás: Facebook

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője rámutatott, hogy Magyar Péter pártja azokból áll, akik vagy alkalmatlanok voltak, vagy kirúgták őket a Fideszből.

Kocsis Máté szerint

már csak egy pszichológus hiányzik a pártelnökségből, hogy teljes legyen a csapat.

Egykori politikai szereplőkből áll Magyar Péter levitézlett serege

Mint arról lapunk beszámolt, elvileg nem lehet a Tisza Párt tagja korábbi kormánytag, államtitkár, de még országgyűlési képviselő sem. Minderről maga Magyar Péter nyilatkozott egy éve. Nem telt el sok idő, és a pártelnök mellett felbukkant Ruszin-Szendi Romulusz korábbi vezérkari főnök, aki 2020 áprilisa és 2021 májusa között a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára volt. Viszonylag friss tiszás igazolás Kármán András. Magyar Péter új közgazdásza 2010 júniusa és 2011 novembere között, a második Orbán-kormány idején a Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és pénzügyi szabályozásáért felelős államtitkára volt. A baloldali médiában pedig nagy lelkesedéssel harangozták be Magyar Péter és a Tisza Párt újabb tanácsadóját, Orbán Anitát, akinek az Ellenpont szerint erős szocialista múltja van.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Tolnai Népújság/Makovics Kornél)


