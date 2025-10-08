Színjátékra készül a Tisza, megbundázhatják az előválasztást is

Sok más pártszervezési ügyhöz hasonlóan kézivezéreltté igyekszik tenni Magyar Péter a Tisza Párt előválasztását is – értesült lapunk. A pártelnök ugyanis információink szerint egyértelmű jelzést fog küldeni a szigettagoknak, hogy ki a megfelelő jelölt a három induló közül, akikre szavazni lehet majd. Ezt igazolta informátorunk Tisza-szigetének koordinátora is, aki az előválasztással kapcsolatos kérdésre válaszolva azt mondta, majd ha eljön az idő, mindenki tudni fogja, kire kell szavaznia.

Tisza-aktivisták Budapesten – mindent Magyar Péter dönt el a pártban (Fotó: Csudai Sándor)

Mint arról már beszámoltunk, Magyar Péter ugyan következetesen egyedülálló, demokratikus előválasztási rendszerről beszél a Tisza Pártban, ám belső források szerint valójában minden döntést egyedül hoz meg. A párt képviselőjelöltjeinek kiválasztása így inkább

kirakat-előválasztásnak tűnik, amelyben a szavazás átláthatatlansága és a „biztos káderek” előnyben részesítése garantálja Magyar jelöltjeinek győzelmét.

A Tisza Párt elnöke ugyan a párt elnökségére hivatkozik, de valójában egyedül hozza a döntéseket. Így tesz a képviselőjelöltek esetében is. Magyar Péter azt állítja, hogy 315 jelöltet fognak megversenyeztetni az előválasztás során. Ez azonban még korántsem biztos, úgy tűnik, más körzetekben is lehetnek majd kivételek, mint az ő esetében.

– Könnyen lehet, hogy végül majd csak azokban a körzetekben lesz előválasztás, ahova nem tud biztos kádereket ültetni az elnök – mondta el az informátorunk. Az illető az előválasztás kapcsán kifejtette, egyértelmű lesz, hogy az egyes körzetekben kire kell majd szavazni, a másik két jelölt csak kirakatbábuként lesz jelen.

Nagyon biztosra mennek. Minden körzetben lesz két rém gyenge és egy erősebb jelölt. A szavazás pedig a Nemzet hangjához hasonlóan teljesen átláthatatlanul zajlik majd, csak a Tisza Világ appon keresztül. Ez garantálja, hogy csak a Magyar Péter által preferált jelöltek nyerhessenek

– állította forrásunk, aki az egész előválasztást egy cirkusznak nevezte.

Mint ismert, a Tisza Párt és Magyar Péter lendülete egyre jobban elfogyott az utóbbi időben, tovább késik a párt képviselőjelöltjeinek bejelentése, jelen állás szerint csak novemberben fog kiderülni, ki lehet az a 106 személy, aki országosan is megméreti magát a kormánypártokkal a 2026-os választásokon. Magyar Péter szerint ennek az az oka, hogy a Nemzet hangja szavazásra akarnak inkább koncentrálni. Lapunk információi szerint ugyanakkor a valóságban a fent leírtaknál sokkal komolyabb oka van a jelöltállítással kapcsolatos újabb kudarcnak.