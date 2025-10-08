Rendkívüli

Színjátékra készül a Tisza, megbundázhatják az előválasztást is

Lapunk informátora szerint egy Tisza-sziget-találkozón egyértelművé tették, kire kell szavazni a három jelölt közül az előválasztás során. Egyre hiteltelenebbé válik a Tisza Párt jelöltállítási rendszere.

2025. 10. 08. 4:55
Sok más pártszervezési ügyhöz hasonlóan kézivezéreltté igyekszik tenni Magyar Péter a Tisza Párt előválasztását is – értesült lapunk. A pártelnök ugyanis információink szerint egyértelmű jelzést fog küldeni a szigettagoknak, hogy ki a megfelelő jelölt a három induló közül, akikre szavazni lehet majd. Ezt igazolta informátorunk Tisza-szigetének koordinátora is, aki az előválasztással kapcsolatos kérdésre válaszolva azt mondta, majd ha eljön az idő, mindenki tudni fogja, kire kell szavaznia.

20251001 Budapest Tisza kampány aláírás gyűjtés a Blaha Lujza téren. Fotó: Csudai Sándor (CSS) MW
Tisza-aktivisták Budapesten – mindent Magyar Péter dönt el a pártban (Fotó: Csudai Sándor)

Mint arról már beszámoltunk, Magyar Péter ugyan következetesen egyedülálló, demokratikus előválasztási rendszerről beszél a Tisza Pártban, ám belső források szerint valójában minden döntést egyedül hoz meg. A párt képviselőjelöltjeinek kiválasztása így inkább

kirakat-előválasztásnak tűnik, amelyben a szavazás átláthatatlansága és a „biztos káderek” előnyben részesítése garantálja Magyar jelöltjeinek győzelmét.

A Tisza Párt elnöke ugyan a párt elnökségére hivatkozik, de valójában egyedül hozza a döntéseket. Így tesz a képviselőjelöltek esetében is. Magyar Péter azt állítja, hogy 315 jelöltet fognak megversenyeztetni az előválasztás során. Ez azonban még korántsem biztos, úgy tűnik, más körzetekben is lehetnek majd kivételek, mint az ő esetében.

– Könnyen lehet, hogy végül majd csak azokban a körzetekben lesz előválasztás, ahova nem tud biztos kádereket ültetni az elnök – mondta el az informátorunk. Az illető az előválasztás kapcsán kifejtette, egyértelmű lesz, hogy az egyes körzetekben kire kell majd szavazni, a másik két jelölt csak kirakatbábuként lesz jelen.

Nagyon biztosra mennek. Minden körzetben lesz két rém gyenge és egy erősebb jelölt. A szavazás pedig a Nemzet hangjához hasonlóan teljesen átláthatatlanul zajlik majd, csak a Tisza Világ appon keresztül. Ez garantálja, hogy csak a Magyar Péter által preferált jelöltek nyerhessenek

– állította forrásunk, aki az egész előválasztást egy cirkusznak nevezte.

Mint ismert, a Tisza Párt és Magyar Péter lendülete egyre jobban elfogyott az utóbbi időben, tovább késik a párt képviselőjelöltjeinek bejelentése, jelen állás szerint csak novemberben fog kiderülni, ki lehet az a 106 személy, aki országosan is megméreti magát a kormánypártokkal a 2026-os választásokon. Magyar Péter szerint ennek az az oka, hogy a Nemzet hangja szavazásra akarnak inkább koncentrálni. Lapunk információi szerint ugyanakkor a valóságban a fent leírtaknál sokkal komolyabb oka van a jelöltállítással kapcsolatos újabb kudarcnak.

Ez pedig az, hogy a képviselőjelöltek maguk sem akarnak kilépni a fényre, amit a Tisza Párt körül kialakult negatív hangulattal indokolnak.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője belső forrásokra hivatkozva azt állítja, teljes kudarc a Tisza jelöltállítási folyamata. Az elemző szerint alkalmatlanabbnál alkalmatlanabb emberek jelentkeznek egyéni jelölteknek. Magyar Péter csak azzal van elfoglalva, hogy a színpadon állva tapsoltassa magát, a pártépítéssel viszont sehogy sem halad.

Deák információi szerint Magyar Péter tudja, hogy mindez kormányzóképtelenségre utal, ezért inkább nem mutatja be az összes embert, aki jelentkezett jelöltnek, mert ők még az eddig bemutatott tiszás szakértőknél és politikusoknál is gyengébb teljesítményt tudnának felmutatni. Több körzetben nincs is megfelelő jelölt, így a Tisza a továbbiakban is egy kormányzásképtelen one man show-ként fut tovább Magyar Péterrel, aki egyre kétségbeesettebb a sorozatos fiaskók miatt.

 

Hallgatnak Magyarék a szervezeteik pénzügyeiről

A Tisza Párt nem válaszolt a kérdéseinkre, miután kiderítettük, a párt a budapesti szigetek támogatásával akar demonstrálókat utaztatni a fővárosba október 23-án. Mint megírtuk, a hétvégén kalapozásba kezdtek a fővárosi Tisza-szigetek, hogy minél több vidéki szimpatizáns felutaztatását segíthessék Magyar Péter október 23-i eseményére.

Az adományok gyűjtésével kapcsolatban azonban kérdések sora merül fel, illetve kísértetiesen emlékeztet arra, hogyan szolgáltak az ilyen kezdeményezések a baloldal guruló dollárjai esetében fügefalevélnek. Arra voltunk kíváncsiak, ki ellenőrzi a Tisza-szigetek pénzügyeit, hivatalosan a Tisza Párt vállalja-e a felelősséget minden, a szigetekben történő tranzakcióért, illetve kérték-e valaha a Tisza-szigeteket pénzgyűjtésre, vagy ez egy önálló, a Tisza Párttól független kezdeményezés a részükről? A kérdéseinkre azonban egyelőre nem kaptunk választ.

Az elkötelezett hívek utaztatása nem újdonság, Magyar Péterék ezt kicsiben már mesteri szinten művelik.

Legutóbb márciusban buktak le, amikor kiderült, ugyanazok az emberek tűnnek fel az ország különböző pontjain.

A Tisza-szigetek egyébként úgy kezdtek adományok gyűjtésébe, hogy hivatalosan nincsenek bejegyezve, nem is léteznek, vagyis a hivatalos szerveknek lehetetlen náluk ellenőrzéseket végrehajtani. Emellett azt sem lehet megállapítani, hogy az adományozók által az útiköltségre adott támogatásokat valóban erre fordítják majd.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Mirkó István)


