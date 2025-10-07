Dagad a Magyar Péter körüli pénzügyi botrány

A pártok működését és gazdálkodását szabályozó törvény kifejezetten tiltja, hogy a párt más államtól, külföldi szervezettől és nem magyar állampolgár természetes személytől vagyoni hozzájárulást, valamint névtelen adományt fogadjon el – mondta el lapunknak ifjabb Lomnici Zoltán.

A vidéki szimpatizánsok buszoztatására gyűjtenek a Tisza-szigetek – képünk illusztráció (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

A Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány, Állam- és Jogtudomány Kutatóintézet tudományos igazgatója kiemelte: a párt vagyona kizárólag a tagok által fizetett díjakból, a központi költségvetésből juttatott támogatásból, a párt országgyűlési képviselőcsoportja által az országgyűlési képviselőcsoport működési feltételeit biztosító költségvetési kiadási előirányzat terhére nyújtott támogatásból, az állam által az ingyenesen átadott ingatlanokból, magyar állampolgár természetes személyek vagyoni hozzájárulásaiból, végintézkedés alapján természetes személyek hagyatékából, a pártnak a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből, illetve a párt által alapított egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság adózott nyereségéből képződik.

Az átláthatatlan pénzgyűjtési akciót tovább súlyosbítja, hogy a Tisza-sziget etikai szabályzata szerint a Tisza-szigetek nem részei a Tisza Párt pártszervezetének, hanem élő, alulról szerveződő, demokratikus közösségek hálózata. Ebből kifolyólag pedig az 1989. évi XXXIII. törvény alapján nem folyhat pénzforgalom a Tisza-szigeteknél.

A Tisza-szigetek, mivel nem bejegyzett civil szervezetek, hanem csak informális, civil társasági formában működő közösségek, nem bonyolíthatnak pénzforgalmat és nem folytathatnak semmilyen gazdasági tevékenységet

– hívta fel a figyelmet az alkotmányjogász. Hozzátette: ennélfogva nincs olyan hatóság, amely ellenőrizhetné a Tisza-szigetek pénzügyi helyzetét.

Emellett Tisza Párt a támogatások gyűjtését sem delegálhatja a Tisza-szigeteknek, ugyanis erre sem a párttörvény, sem más hatályos jogszabály nem ad lehetőséget.

– A párt nem fogadhat el semmilyen anyagi támogatást sem civil szervezettől, sem informális közösségtől, így a Tisza-szigetektől sem. Továbbá a civil társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem végezhet, így az semmilyen formában nem gyűjthet, kezelhet vagy továbbíthat pénzbeli támogatást. Ez kizárja annak lehetőségét, hogy a Tisza-szigetek a párt nevében adományokat fogadjanak vagy kezeljenek – fejtette ki ifjabb Lomnici Zoltán.