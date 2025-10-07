Tisza-szigetekpárttörvényIfj. Lomnici ZoltánTisza PártMagyar Péter

Dagad a Magyar Péter körüli pénzügyi botrány

A jogszabály szerint nem végezhetnek pénzforgalmi tevékenységet a Tisza-szigetek. Ennek ellenére a fővárosi csoportok kalapozásba kezdtek, hogy minél több vidéki szimpatizáns felutaztatását segíthessék Magyar Péter október 23-i eseményére.

Munkatársunktól
2025. 10. 07. 18:03
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A pártok működését és gazdálkodását szabályozó törvény kifejezetten tiltja, hogy a párt más államtól, külföldi szervezettől és nem magyar állampolgár természetes személytől vagyoni hozzájárulást, valamint névtelen adományt fogadjon el – mondta el lapunknak ifjabb Lomnici Zoltán.

A 72-years-old supporter of TISZA (Respect and Freedom) party attends an EU election campaign event of candidate Peter Magyar, a Hungarian lawyer, former government insider and husband of the former justice minister in Viktor Orban's cabinet Judit Varga, on May 24, 2024 in Felcsut, the home-village of Hungarian Prime minister Viktor Orban. Magyar's TISZA (Respect and Freedom) party is on course to become the leading opposition party at June's European elections, with a fresh survey by pollster Median showing 25 percent support among committed voters. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
A vidéki szimpatizánsok buszoztatására gyűjtenek a Tisza-szigetek – képünk illusztráció (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

A Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány, Állam- és Jogtudomány Kutatóintézet tudományos igazgatója kiemelte: a párt vagyona kizárólag  a tagok által fizetett díjakból, a központi költségvetésből juttatott támogatásból, a párt országgyűlési képviselőcsoportja által az országgyűlési képviselőcsoport működési feltételeit biztosító költségvetési kiadási előirányzat terhére nyújtott támogatásból, az állam által az ingyenesen átadott ingatlanokból, magyar állampolgár természetes személyek vagyoni hozzájárulásaiból, végintézkedés alapján természetes személyek hagyatékából, a pártnak a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből, illetve a párt által alapított egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság adózott nyereségéből képződik.

Az átláthatatlan pénzgyűjtési akciót tovább súlyosbítja, hogy a Tisza-sziget etikai szabályzata szerint a Tisza-szigetek nem részei a Tisza Párt pártszervezetének, hanem élő, alulról szerveződő, demokratikus közösségek hálózata. Ebből kifolyólag pedig az 1989. évi XXXIII. törvény alapján nem folyhat pénzforgalom a Tisza-szigeteknél.

A Tisza-szigetek, mivel nem bejegyzett civil szervezetek, hanem csak informális, civil társasági formában működő közösségek, nem bonyolíthatnak pénzforgalmat és nem folytathatnak semmilyen gazdasági tevékenységet

– hívta fel a figyelmet az alkotmányjogász. Hozzátette: ennélfogva nincs olyan hatóság, amely ellenőrizhetné a Tisza-szigetek pénzügyi helyzetét.

Emellett Tisza Párt a támogatások gyűjtését sem delegálhatja a Tisza-szigeteknek, ugyanis erre sem a párttörvény, sem más hatályos jogszabály nem ad lehetőséget.

– A párt nem fogadhat el semmilyen anyagi támogatást sem civil szervezettől, sem informális közösségtől, így a Tisza-szigetektől sem. Továbbá a civil társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem végezhet, így az semmilyen formában nem gyűjthet, kezelhet vagy továbbíthat pénzbeli támogatást. Ez kizárja annak lehetőségét, hogy a Tisza-szigetek a párt nevében adományokat fogadjanak vagy kezeljenek – fejtette ki ifjabb Lomnici Zoltán.

Mint arról már lapunk beszámolt, hétvégén kalapozásba kezdtek a fővárosi Tisza-szigetek, hogy minél több vidéki szimpatizáns felutaztatását segítsék Magyar Péter október 23-i eseményére. Az adományok gyűjtésével kapcsolatban azonban kérdések sora merül fel, illetve kísértetiesen emlékeztet a módszer arra, hogyan szolgáltak az ilyen kezdeményezések a baloldal guruló dollárjai esetében elterelésként.

Éppen ezért lapunk az ügyben kérdéseket kezdeményezett a Tisza Párt sajtóosztályához. Arra voltunk kíváncsiak:

ki ellenőrzi a Tisza-szigetek pénzügyeit, hivatalosan a Tisza Párt vállalja a felelősséget minden, a Tisza-szigeteknél történő tranzakcióért, illetve kérték-e valaha a Tisza-szigeteket pénzgyűjtésre, vagy ez egy önálló, a Tisza Párttól független kezdeményezés a részükről?

A kérdéseinkre ugyanakkor nem kaptunk választ. Mindeközben azonban kiderült, hogy nem lesz közvetlen átutalás, a szigetek készpénzt fognak gyűjteni annak érdekében, hogy minél több embert fel tudjanak utaztatni a fővárosba, Magyar Péter október 23-án tartandó demonstrációjára.

A Magyar Nemzet információi szerint a párt utasítására a Tisza-szigetek tagjaihoz kiküldött körlevélben azt írják,

az önkéntes csapat nagy erőkkel szervezi a vidékről részt venni szándékozók eljutását telekocsikkal, egyben a budapesti szigetektől anyagi támogatást, adományokat kérnek.

Körlevél (Fotó: Magyar Nemzet)

A körlevél szerint a Tisza-szigetek adományok kezelésébe kezdtek. Mindezt annak ellenére teszik, hogy hivatalosan ezek a civil szerveződések nincsenek bejegyezve, vagyis a hivatalos szervek előtt ellenőrizhetetlen a tevékenységük. Emellett azt sem lehet megállapítani, hogy az adományozók által az útiköltségre adott támogatásokat valóban arra fordítják majd, amire felajánlották nekik.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEurópai Parlament

Egy mondat a jelenről

Bayer Zsolt avatarja

Az Európai Parlament többsége ma Magyar Péterré és Ilaria Salisszá változott, hát mi mássá változtak volna.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu