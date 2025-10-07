Karácsony GergelyMárki-Zay Péterbaloldalmikroadománymagyar Péterkampány

Pénzügyi botrány érik Magyar Péteréknél

Kalapozásba kezdtek a fővárosi Tisza-szigetek, hogy minél több vidéki szimpatizáns felutaztatását segíthessék Magyar Péter október 23-i eseményére. Az adományok gyűjtésével kapcsolatban azonban kérdések sora merül fel, illetve kísértetiesen emlékeztet arra, hogyan szolgáltak az ilyen kezdeményezések a baloldal guruló dollárjai esetében fügefalevélnek.

Munkatársunktól
2025. 10. 07. 5:34
Újabb fejezet nyílt a Tisza-szigetek életében. A Magyar Péter állítása szerint a párhoz nem kötődő, ugyanakkor annak gerincét alkotó civil csoportosulások ugyanis útiköltség-támogatás gyűjtésébe kezdtek. A Magyar Nemzet információja szerint a párt utasítására, a Tisza-szigetek tagjaihoz kiküldött körlevélben azt írják, az önkéntes csapat nagy erőkkel szervezi a vidékről részt venni szándékozók eljutását telekocsikkal, egyben a budapesti szigetektől anyagi támogatást, adományokat kérnek.

Körlevél (Forrás: Magyar Nemzet)

A párt utasítására, a Tisza-szigetek tagjaihoz kiküldő körlevélben az írják,

az önkéntes csapat nagy erőkkel szervezi a vidékről részt venni szándékozók eljutását telekocsik szervezésével. A budapesti szigetek anyagi támogatása nagyon sokat segíthet abban, hogy azok, akik nem tudják az útiköltséget maguk finanszírozni, akiknek a 7000-8000 forint útiköltség gondot jelentene, ennek ellenére idejuthassanak.

Vagyis az írás szerint a szigetek adományok kezelésébe kezdtek. Mindezt annak ellenére teszik, hogy hivatalosan ezek a civil szerveződések nincsenek bejegyezve, nem is léteznek, vagyis a hivatalos szerveknek lehetetlen ellenőrzéseket végrehajtani a Tisza-szigeteknél. Emellett azt sem lehet megállapítani, hogy az adományozók által az útiköltségre adott támogatások valóban erre lesznek fordítva.

Az ügyben kérdéseket intéztünk a Tisza Párt sajtóosztályához, azonban most még a szokásos, indifferens, személyeskedő hangvételű választ sem kaptunk.

 

A kampány ismétli önmagát

Az egyre zavarosabb pénzügyek, és a Tisza-szigeteknek való adományozás körüli visszásságok egyre inkább emlékeztetnek a Márki-Zay Péter mozgalmának 2021–2022-es, valamint Karácsony Gergely 2019-es választási kampánya körül kialakult botrányra.

Emlékezetes, az elmúlt harminc év legsúlyosabb kampányfinanszírozási botránya robbant ki, amikor 2022 augusztusában Márki-Zay Péter elszólta magát arról, hogy az általa alapított Mindenki Magyarországa Mozgalom még júniusban, tehát jóval az országgyűlési választások után is több száz milliós támogatást kapott az Egyesült Államokból, az Action for Democracy (A4D) nevű szervezettől. Ennek elnök-igazgatója pedig nem más, mint Karácsony Gergely akkori városdiplomáciai tanácsadója, Korányi Dávid, aki korábban Bajnai Gordon miniszterelnöki főtanácsadója is volt.

A baloldal akciójára a Nemzeti Információs Központ (NIK) is felfigyelt, kiderült, hogy több mint négymilliárd forint érkezett külföldről a baloldal kampányába, jórészt az A4D től, valamint a svájci Fondation Pluralisme alapítványtól.

Az érintettek itt is mikroadományokról, sok ezer amerikai ember adakozásáról beszéltek, de ezt a verziót a később nyilvánosságra került információk, videók és egyéb nyilatkozatok romba döntötték. Egyértelművé vált, hogy a pénz döntő hányada Soros Györgytől származott.

A már idézett NIK-jelentés tartalmazta azt is, hogy a baloldali előválasztáson Márki-Zay javára az utolsó pillanatban visszalépő Karácsony Gergely addigi kampányát a 2021-ben létrehozott 99 Mozgalom támogatta gyaníthatóan szintén külföldi pénzből.

A jelentésből többek között kiderült: a mozgalom pénzügyeit intéző Perjés Gábor 2021 augusztusa és 2022 szeptembere között összesen tizenkilenc alkalommal készpénzben fizetett be 506 millió forintnyi összeget a szervezet számlájára, döntően euróban és angol fontban.

 

Kis és nagy ládikák

Karácsony Gergely a NIK-jelentés után kis, majd nagy ládikákban gyűjtött mikroadományokról beszélt, de az érintettek a mai napig nem osztották meg a nyilvánossággal a pénz forrását. Az ügyben feljelentést tett a 99 Mozgalom számlavezetője, az OTP. A bank belső vizsgálata ugyanis megállapította, hogy az adományládákba nem férhetett bele annyi pénz, amennyi a Perjés által bemutatott jegyzőkönyveken szerepelt. Kiderült az is, hogy a bankjegyek újak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak voltak. A pénzintézet által feltárt adatokból tehát arra lehet következtetni, hogy „mikroadományokról” szó sem lehetett.

A történet itt még nem ért véget. Karácsony Gergely 2019-es főpolgármester-jelölti kampányát is külföldről finanszírozták, amelyre bizonyítékul szolgál az a dokumentumcsomag, amit feltehetően Karácsony közvetlen bizalmi köréből szivárogtattak ki a Mediaworks szerkesztőségéhez. A Magyar Nemzet ez alapján tényfeltáró cikket közölt, amelyből kiderült, egy eredetileg autókölcsönzéssel foglalkozó cég, a Bakony Rental Kft. a volt baloldali miniszterelnökhöz, Bajnai Gordon datadatos köréhez tartozó személyek egyik észtországi érdekeltségétől kapott tanácsadás címén 112 millió forintot. Ebből a pénzből szervezhette a főpolgármester-jelölti kampányt a Mindenki Budapestért (Mibu) egyesület.

 

Jámbor-kezdeményezés

Valószínűleg a 2026-os választások kampányában is mikroadományoknak álcázott guruló dollárok és eurók érkezhetnek a baloldalon most esélyesnek kikiáltott Tisza Párthoz is. Ugyanis, mint azt már megírtuk, váratlanul új választási mozgósítási kezdeményezést jelentett be a napokban Jámbor András, a szélsőbaloldali Szikra Mozgalom parlamenti képviselője. A Magyar Péter támogatására létrehozott Szövetség az Igazságos Változásért (SZIV) elindítása és feladatköre kísértetiesen hasonlít az éppen a 2022-es választás előtt megjelenő Action for Democracyéhoz.

Jámbor új szerveződésének, a SZIV-nek az Action Network nevezetű felület ad hátteret. A platform egy aktivista szervezeteket támogató online eszköztár, amelynek legfőbb feladata, hogy „progresszív politikai erőket” támogasson céljaik elérésében. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a balliberális politikai erők adománygyűjtő felületeként működik. Az amerikai Demokrata Párthoz közel álló adománygyűjtő cég szolgáltatásait itthon többek között a 2022-es választási kampányban az ellenzéki pártoknak mintegy hárommilliárd forint külföldi forrást juttató Korányi Dávid-féle Action for Democracy és Jámbor korábbi ernyőszervezete, a Szikra Mozgalom veszi igénybe.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)


Gajdics Ottó
idezojelekTisza Párt

Szivárog a Tisza

Gajdics Ottó avatarja

Vajon mit keres egy ukrán vállalkozó Radnai Márk mellett, aki annak idején bemutatta a fejlesztést? Talán ez az ukrán cég készítette a Tisza alkalmazását? Ha igen, miért pont ők?

