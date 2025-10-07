Pénzügyi botrány érik Magyar Péteréknél

Újabb fejezet nyílt a Tisza-szigetek életében. A Magyar Péter állítása szerint a párhoz nem kötődő, ugyanakkor annak gerincét alkotó civil csoportosulások ugyanis útiköltség-támogatás gyűjtésébe kezdtek. A Magyar Nemzet információja szerint a párt utasítására, a Tisza-szigetek tagjaihoz kiküldött körlevélben azt írják, az önkéntes csapat nagy erőkkel szervezi a vidékről részt venni szándékozók eljutását telekocsikkal, egyben a budapesti szigetektől anyagi támogatást, adományokat kérnek.

Körlevél (Forrás: Magyar Nemzet)

A párt utasítására, a Tisza-szigetek tagjaihoz kiküldő körlevélben az írják,

az önkéntes csapat nagy erőkkel szervezi a vidékről részt venni szándékozók eljutását telekocsik szervezésével. A budapesti szigetek anyagi támogatása nagyon sokat segíthet abban, hogy azok, akik nem tudják az útiköltséget maguk finanszírozni, akiknek a 7000-8000 forint útiköltség gondot jelentene, ennek ellenére idejuthassanak.

Vagyis az írás szerint a szigetek adományok kezelésébe kezdtek. Mindezt annak ellenére teszik, hogy hivatalosan ezek a civil szerveződések nincsenek bejegyezve, nem is léteznek, vagyis a hivatalos szerveknek lehetetlen ellenőrzéseket végrehajtani a Tisza-szigeteknél. Emellett azt sem lehet megállapítani, hogy az adományozók által az útiköltségre adott támogatások valóban erre lesznek fordítva.

Az ügyben kérdéseket intéztünk a Tisza Párt sajtóosztályához, azonban most még a szokásos, indifferens, személyeskedő hangvételű választ sem kaptunk.

A kampány ismétli önmagát

Az egyre zavarosabb pénzügyek, és a Tisza-szigeteknek való adományozás körüli visszásságok egyre inkább emlékeztetnek a Márki-Zay Péter mozgalmának 2021–2022-es, valamint Karácsony Gergely 2019-es választási kampánya körül kialakult botrányra.