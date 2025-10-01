Magyar György: Péter „eljátssza” a demokráciát

Magyar Péter az utolsó pillanatban visszavonulót fújt a Tisza Párt jelöltállítási terveit illetően, az eredeti elképzelés szerint ugyanis már szeptemberben bemutatták volna minden választókerületben (vk) a 3-3 jelöltet, akik közül november elején belső szavazással választanák ki a két esélyesebbet, végül pedig nyílt szavazással dönthetnének a választópolgárok. A nyertes jelöltet november végén a Tisza kongresszusán mutatnák be.

Ehhez képest Magyar Péter a napokban közölte,

az egész jelöltállítási folyamat csak bő egy hónap múlva kezdődik, és a nyilvánosság kizárásával döntik el, ki induljon 2026-ban.

Döntését azzal indokolta, hogy a jelöltek nem érzik magukat biztonságban, félnek a fenyegetésektől, tartanak a lejáratásuktól.

Magyar Péter jelöltállítási mechanizmusa a demokrácia köntösébe van rejtve (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Magyar György, a Civil Választási Bizottság vezetője a Tisza elnökének bejelentését lapunknak úgy értékelte, két elmélet képzelhető el okként. – Az első az, amit Magyar Péter is mondott, a karaktergyilkolástól való félelem. A pártelnök gondolhatja azt, hogy a már kiválasztott és bejelentett jelöltjei nincsenek biztonságban. Ezért nem teszik ki őket különböző támadásoknak, és rövidebb időt hagynak arra, hogy ezt a lejáratást végrehajtsák – fogalmazott az ügyvéd. A másik ok, ami Magyar György szerint okozhatja a kitolt jelöltállítást, az, hogy Magyar Péterék nincsenek készen. – Nincs meg a kellő számú jelölt, nem volt idő talán megszűrni őket, nincs aki megszűrje, esetleg a Tisza-szigetek között nincs meg a kellő egyetértés – sorolta, hozzátéve,

magyarázatként az egyes verzió nyilván jobban hangzik, mert így lehet felelősöket találni, és nem a belső problémákra hivatkozva halasztja a párt a jelöltállítást.

Arra, hogy Magyar Péter a nyilvánosság kizárásával választaná ki a választókerületi jelölteket, a CVB elnöke azt mondta, minden párt azt csinál, amit akar, és minden jelölő szervezet úgy választ jelöltet, ahogy akar.

– Akár testtömeg, lábméret alapján, sorshúzással, kor szerint is dönthet, de ez nem a klasszikus előválasztás, mert olyan, mint egy zártan működő részvénytársaság, sokkal inkább kiválasztás.

Meggyőződésem, hogy a hatalom leváltása érdekében egy közös jelölt állítása észszerű a jelenlegi választójogi rendszerben. Nem indulhat két tiszás, meg két DK-s, meg jobbikos, kutyás, és van inkumbens jelölt is.