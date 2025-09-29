Rendkívüli

Orbán Viktor: Most lesz, illetve van haddelhadd, itt súlyos dolgok és súlyos következmények várhatók + videó

Magyar PéterTisza PártNemzet Hangjakampány

Csávába került Magyar Péter, ezért akadt el a tiszás jelöltek kiválasztása

Sem mennyiségben, sem pedig minőségben nem felelnek meg az alapvető elvárásoknak a Tisza Párt potenciális jelöltjei – árulta el lapunk informátora. Forrásunk szerint akik maradnak, nem szalonképes politikusok.

Munkatársunktól
2025. 09. 29. 10:15
A korábbiaknál sokkal nagyobb falba ütközött Magyar Péter – mondta el a Magyar Nemzetnek a Tisza Párt működését jól ismerő forrásunk. Az informátor szerint az elnök a pártépítést hanyagolta az európai parlamenti választások óta eltelt több mint egy évben, ennek pedig súlyos következményei vannak.

Magyar Péter a Tisza Párt vezetője a mentelmi jog mögé bújhat
Magyar Péter (Fotó: AFP/Isza Ferenc)

 

– Nincs párt. Ezért van, hogy Magyar Péter minden feladatot a Tisza-szigetekre hárít. Azokban sok az elkötelezett aktivista, de nem tudnak pártszerű tevékenységet mutatni. Mindeközben pedig feszültség is kialakult a párt és az önkéntes szerveződések között.

A szigetek dolgoznak, Magyar Péter pedig learatja a babérokat

– jelentette ki az informátor. Hozzátette: ehhez hasonló folyamat ismétlődött meg a jelöltállításnál is, ugyanis Magyar Péter gyakorlatilag egy pillanatra sem hagyná politizálni a képviselőjelölteket.

– Sok jó jelölt azért lépett vissza a kiválasztás során, mert nyilvánvalóvá vált számára, hogy a kampányban önállóan egy plakátot sem tehet majd ki, mindennek Magyar Péteren keresztül kell futnia, a jelölt pedig bármikor lecserélhető, ha éppen „rosszul viselkedik” – emelte ki a Tisza Pártot jól ismerő forrásunk, aki szerint azon jelöltek többsége,

akik ilyen feltételek mellett is elindulnának a választásokon, egyáltalán nem szalonképesek.

– Akik az egyeztetések végére maradtak, olyanok voltak, hogy én is inkább rejtegetném őket. Magyar Péter azt mondta, a Nemzet Hangja kampány miatt húzódik a jelöltállítás, valójában azonban kétségbeesetten kutat újak után – jegyezte meg az informátor. Rámutatott: az, hogy minden körzetben három jelölt között lesz előválasztás, jól hangzik, ám úgy lesz minden megkomponálva, hogy a Magyar Péter által preferált jelölt győzzön.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz volt honvéd vezérkari főnök és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Havran Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

