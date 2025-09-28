  • Magyar Nemzet
  • Kocsis Máté elmondta a Tisza párt elnökének, hol vannak a Fidesz képviselő-jelöltjei
Kocsis MátékormánypártjelöltMagyar Péter

Kocsis Máté elmondta a Tisza párt elnökének, hol vannak a Fidesz képviselő-jelöltjei

Magyar Péter terel, ugyanis egyre kétségesebb, össze tud-e gereblyézni a Tisza párt 106 egyéni jelöltet.

Magyar Nemzet
2025. 09. 28. 22:10
Brüsszel és a Tisza Párt érvelése között szoros az összhang Forrás: AFP
Miután Magyar Péter ígérete ellenére ma sem tudta bejelenteni a brüsszeli bábpárt jelöltjeit, azzal terel, hogy vajon hol vannak a mi jelöltjeink? Segítek neki eligazodni: java részt bent ülnek a parlamentben, dolgoznak, intézik a választókerületük ügyeit, és járják a településeket. Akinek nincs most mandátuma, az is ugyanezt csinálja – írta közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. 

A politikus kiemelte, 

Számukra a választási felkészülés nem egy álhírekkel teli, hangzatos Facebook-poszt, mint a tiszásoknak, hanem munka. Megértem, hogy a baloldalon nehezen jönnek össze azok, akik az általános Orbán-gyűlölet mellett vállalnák a megmérettetést is, hát ki akar egy forrófejű,– arrogáns és megbízhatatlan önimádónak szolgálni éveken keresztül, aki ráadásul agyhalottnak gondolja?

 A Fidesz frakcióvezetője bejegyzésében Magyar Péter azon posztjára reagált, amelyben a kormánypártok egyéni képviselő-jelöltjeinek hollétéről érdeklődött. A Tisza párt elnöke ezt azok után tette, hogy a tegnapi napon bejelentette, pártja csak novemberben jelenti be a több mint 300 képviselő-jelöltet, minden körzetből hármat, amelyből aztán előválasztás útján 106 jelöltet fognak nyilvánosan kiválasztani. 

Magyar Péter ezt korábban szeptemberre ígérte, de az év elején arról is beszélt, hogy már áprilisban előrehozott választásra készülnek, ahol simán el fognak tudni indulni 106 jelölttel. 

 

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

