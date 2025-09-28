Menczer Tamásinfluenszerbírság

Hoppá! Menczer Tamás belengetett egy tízmilliós bírságot az influenszereknek

Közösségi oldalán üzent az „illetékeseknek” a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Magyar Nemzet
2025. 09. 28. 19:48
Menczer Tamás Forrás: Facebook
Most jön az elszámolás, a megtorlás, és most mindenkinek felelősséget kell vállalnia – mondta közösségi oldalára feltett videójában Menczer Tamás.

Hozzátette: 

„Meglátod, hogy ezt nagyon komolyan is gondoljuk.

Látok ilyen TikTok-videókat, fiatal hölgyek és urak mondják ugyanezeket a pedofilvádakat. 

Majd amikor fel lesz jelentve mind, és az első tízmilliós bírság megérkezik, akkor talán majd mindenkinek eszébe jut, hogy a nappalimban kényem és kedvem szerint nem ócsárolhatok, és nem sározhatok be embereket minden alap és minden bizonyíték nélkül”

– üzente a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook)


