Menczer TamásTarr ZoltánTisza-adó

Menczer Tamás: Tarr Zoltán fejét mindenkinek látnia kell! + videó

Közösségi oldalára feltett videójában hívta fel a figyelmet Menczer Tamás Tarr Zoltán egy lódítására.

Magyar Nemzet
2025. 09. 28. 17:05
Menczer Tamás Forrás: Facebook
Közösségi oldalán tett közzé egy videót Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója azzal kezdte, hogy Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke azt mondta, amikor megkérdezték a Tisza-adóról: „a választás után mindent lehet, nem mondok el mindent, mert akkor megbukunk”. – De azt azért elmondom, hogy az adót azt fel fogjuk emelni az égbe – tette hozzá Menczer. 

– Megkérdezték, hogy ezzel most mi a helyzet képviselő úr? 

– idézte fel a videóban Menczer Tamás. 

Hozzátette: Tarr később azzal állt elő, hogy a mesterséges intelligencia találta ki az adóterveket. – Azt látták? Ha nem látták, nézzék meg, és közben figyeljék az arcát.

Egy kabaré, csak az a néhány másodperc, ahogy ki bírja azt mondani a vágatlan, róla készített felvételre, hogy a mesterséges intelligencia 

– mondta Menczer Tamás.

– Aztán melyik részét, képviselő úr? Melyik részét találta ki a mesterséges intelligencia, annak, amit maga mondott? – zárta mondandóját a kommunikációs igazgató.

 

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

