Rendkívüli

Ez fájni fog Magyar Péternek: tovább zsugorodott a Tisza, stabilan vezetnek a kormánypártok

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Ez fájni fog Magyar Péternek: tovább zsugorodott a Tisza, stabilan vezetnek a kormánypártok
Fidesz – KDNPMagyar TársadalomkutatóDemokratikus Koalíció (DK)

Ez fájni fog Magyar Péternek: tovább zsugorodott a Tisza, stabilan vezetnek a kormánypártok

A Magyar Társadalomkutató legfrissebb felmérése szerint a Fidesz–KDNP stabilan vezeti a pártversenyt, a kormánypártokra az aktív szavazó pártválasztók 47 százaléka voksolna, míg a Tisza Párt támogatottsága 39 százalékra csökkent. A kutatás adatai arra utalnak, hogy Magyar Péter pártja elveszítette korábbi lendületét, miközben a Kutyapárt és a Mi Hazánk erősödésével újra hárompólusúvá válhat a magyar politikai mezőny.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 14:13
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Magyar Társadalomkutató friss adatai alapján a Fidesz–KDNP stabilan őrzi vezető pozícióját: a kormánypártokat az aktív szavazó pártválasztók 47 százaléka támogatja, míg a Tisza Párt támogatottsága 39 százalékra mérséklődött. 

 

A pártverseny átrendeződése leginkább a kis pártoknak kedvezett, amely igazán a Tisza számára jelent érezhető veszteséget, hiszen a kormánypártokhoz képest továbbra is nyolc százalékpontos lemaradásban van.

 

Megkérdőjelezhetetlen a kormánypártok támogatottsága

A kormánypártok stabilitása továbbra is megkérdőjelezhetetlen: a Fidesz–KDNP-re az aktív szavazó pártválasztók közel fele (47 százalék) adná le a voksát, míg a Tisza Párt támogatottsága 39 százalékon áll, és immár hónapok óta nem tudja ledolgozni a nyolc százalékpontos hátrányát – ami egyértelműen a korábbi politikai lendület kifulladását mutatja. A kiábrándult tiszások elsősorban a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnál (4 százalék) és a Mi Hazánknál (6 százalék) találtak új politikai otthonra. 

A Demokratikus Koalíció eközben tovább gyengült: a Dobrev Klára vezette párt már csak kettő százalékon áll.

A felmérés alapján jelenleg három politikai erő számíthat biztos parlamenti jelenlétre: a Fidesz–KDNP, a Tisza Párt és a Mi Hazánk Mozgalom. Jelen állás szerint a négyszázalékos Kétfarkú Kutya Párt is közel áll, hogy átlépje a belépési küszöböt. A Demokratikus Koalíció támogatottsága továbbra is messze elmarad a parlamenti bejutás határától.

 

A Fidesz–KDNP stabilizálta bázisát

A Magyar Társadalomkutató trendadatai alapján a Fidesz–KDNP stabilizálta választói bázisát, ami valószínűleg nem független a kormány jóléti intézkedéseitől – így az Otthon start program kedvező fogadtatásától, illetve a családi adókedvezmények bővítésétől és a háromgyermekes édesanyák szja-mentességétől. 

A Tisza Párt ezzel szemben nem tudott javítani a nyolc százalékpontos hátrányán. 

A párt támogatottságára hatással lehetett Magyar Péter lendületét vesztett országjárása, a Tarr Zoltán nevéhez fűződő Tisza-adóval kapcsolatos botrány, valamint Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügye is. A Demokratikus Koalíció Dobrev Klára vezetésével sem talált magára, és a párt által napirendre emelt Szőlő utcai álhírbotrány pedig inkább visszaesést, mintsem áttörést okozott. A Mi Hazánk Mozgalom továbbra is jobboldali kormánykritikus alternatívát kínál, és tartani tudja parlamenti küszöb feletti támogatottságát. 

Mivel a Magyar Kétfarkú Kutya Párt az elmúlt hónapok politikai mozgásai nyomán megközelítette az ötszázalékos bejutási küszöböt, így a kutatási közleményben ismét önálló pártként szerepel, és immár nem része a „egyéb pártok” kategóriájának.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekAranyosi Péter

Tisztelt Bíróság!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu