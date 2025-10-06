Ebben is hazudott Magyar Péter - mutatjuk kikből áll a Tisza-elnök levitézlett serege

Komoly feltételeket szabott egy éve Magyar Péter a Tisza Párthoz vagy Tisza-szigetekhez csatlakozni vágyókkal szemben, amit maga a pártelnök rúgott fel már pár hónappal később.

Magyar Péter (Forrás: Facebook)

Magyar Péter ugyanis tavaly szeptember végén a saját közösségi oldalán a mai napig fellelhető bejegyzésében leszögezte, hogy „a Tisza Párthoz és a Tisza-szigetekhez nem csatlakozhatnak szándékos bűncselekmény elkövetéséért elítélt emberek. Illetőleg

nem csatlakozhatnak parlamenti pártok volt és/vagy jelenlegi országgyűlési képviselői, illetőleg képviselőjelöltjei, továbbá kormánytagok, államtitkárok húsz évre visszamenően. Nem lehetnek tagok továbbá olyanok, akik az MSZMP, vagy a rendszerváltás előtti állambiztonság bármelyik ügyosztályának, vagy a Munkásőrség tagjai voltak.”

A pártelnök hangsúlyozta azt is, hogy a fenti feltételnek való megfelelésről és a kizáró okok hiányáról mindenkinek írásban kell nyilatkoznia. „Ha a megtett nyilatkozatról később kiderül, hogy valótlan tartalmú, akkor az illető kizárásra kerül a Tisza Pártból és/vagy a Tisza-szigetekből” – olvasható az egy évvel ezelőtti szabályban.

Nos, nem telt el sok idő, és Magyar Péter mellett felbukkant Ruszin-Szendi Romulusz, aki egy februári rendezvényen állt egy színpadra a Tisza vezetőjével. Dacára annak, hogy a volt vezérkari főnök 2020 áprilisa és 2021 májusa között a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára volt. Ráadásul Ruszin-Szendi Romulusz alelnöke a Tiszának, Magyar Péter legfőbb bizalmasa, szinte mindenhova elkíséri őt, legyen szó országjárásról vagy lakossági fórumról, ahol egyébként a volt tábornok előszeretettel jelenik meg fegyverrel az oldalán.

A volt helyettes államtitkár szereti magánál tartani a fegyverét (Fotó: Képernyőfotó)

Viszonylag friss tiszás igazolás Kármán András, aki a jövőben szakértőként segíti a pártot. Magyar Péter új közgazdásza azonban 2010 júniusa és 2011 novembere között a második Orbán-kormány idején a Nemzetgazdasági Minisztérium adó- és pénzügyi szabályozásáért felelős államtitkára volt. Vagyis Magyar Péter ismét felrúgta az egy éve meghozott szabályát.

Magyar Pétert több gazdasági tanácsadó segíti, köztük van Surányi György is, aki 1990 és 1991 között még államtitkárként volt jegybankelnök, de 1995 és 2001 között is ő vezette az MNB-t. Surányi gazdaságpolitikája egyébként abszolút illik a Tiszához, a volt jegybankelnök például változtatna a gyermekek után járó adókedvezményen és a rezsicsökkentésen. Előbbiről azt mondta: „attól, hogy a kismamák […] az édesanyák adó-visszatérítést kapnak, attól nem fogunk több terméket exportálni, viszont importálni többet fogunk. Tehát romlani fog a nettó export. Úgyhogy amennyivel nő a gazdaság a fogyasztás élénkülése miatt, annak egy jelentős részét erodálja, elviszi a nettó export romlása.”