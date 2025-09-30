Tisza PártBrüsszelEurópai NéppártMagyar Péter

Magyar Péter lebukott, így hajtaná végre Brüsszel migrációs tervét a Tisza

A Magyar Péter vezette párt tanácsadója Bod Péter Ákos az Ellenpont által megtalált videóban a migrációs paktum elfogadásának szükségességéről beszél. Habár a párt folyamatosan tagadja, csöndben mégis a brüsszeli elképzelések végrehajtásán dolgozik.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 7:00
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
Bod Péter Ákos a Tisza Párt tanácsadója az Ellenpont által megtalált videón a migrációs paktum elfogadásának szükségességéről beszél. Az elmúlt időszakban Magyar Péter és pártja mindent megtett azért, hogy elhitesse az emberekkel, hogy nem engednék be a migránsokat és megtartaná a kerítést a határon, a jogi határzárról azonban jótékonyan nem ejtenek szót. 

Magyar Péter pártjának megértéséhez érdemes az Európai Néppártot figyelni
Fotó: PETER KNEFFEL / DPA

Bod Péter Ákos a videóban arról beszél, hogy szerinte kizárólag a „preztizsveszteség" kockázata miatt nem megy bele a migrációs szabályok megváltoztatásába a magyar kormány, ami miatt napi 1 millió euró büntetéssel sújtja az Európai Bíróság hazánkat. Magyar Péter pártjának tanácsadója szerint az új kormánynak biztosan meg kell változtatnia ezt az álláspontot. Vagyis az általa remélt Tisza-kormánynak bele kell mennie a Brüsszel által erőltetett migrációs politikába: egyszerűen fogalmazva a migránsok beengedésébe, és szétosztásába.

Nem ez az első alkalom, amikor a Tisza Párt valamilyen témában nem bontja ki a teljes igazságot. Erre ékes bizonyíték volt Tarr Zoltán, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjének nyilatkozata, amikor azt mondta, vannak dolgok, amikről a választásokig nem beszélhetnek, mert akkor veszítenek.

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk 

– fogalmazott Tarr. 

Annak kapcsán, hogy hogyan is lehet a brüsszeli befolyást tetten érni a Tisza politikájában és mi lehet Magyar Péterék terve lapunk megkereste Kiszelly Zoltánt, a Századvég politikai elemzési igazgatóját. A szakértő szerint a Brüsszel és a Tisza Párt közötti dinamika megértéséhez mindenképp az Európai Néppártot kell szemügyre venni. 

Kiszelly szerint ugyanis Ursula von der Leyen és Manfred Weber is tisztában van vele, hogy Lengyelországban és Magyarországon vannak olyan témák amik érzékenyek. Ezért engedik meg Donald Tusknak és a Tisza EP képviselőinek is, hogy bizonyos kérdések kapcsán kiszavazzanak a párt soraiból. Ez azonban a szakértő szerint csak látszat, hiszen a Tisza vagy épp a lengyel képviselők nélkül is bőségesen elég többség áll rendelkezésre mondjuk a migrációs kérdések kapcsán. 

Az Európai Néppárt tagjaként a Tisza párt számos migrációpárti javaslatot megszavaz. Arra figyelnek a lengyelekkel együtt, hogy nem az összeset, hogy elmondhatják: nem mindent támogatnak. 

– fogalmazott Kiszelly. 

A szakértő szerint egyértelmű, hogy Brüsszel a bevándorlás pártján áll, mert nem születik elég európai gyerek ezt pedig migrációval akarják pótolni. Épp ezért fogadták el Magyarország ellenében a vészhelyzeti kvótát, amiből állandó kvótát akarnak csinálni – fogalmazott a szakértő. Kiszelly szerint Magyar Péter a dollárbaloldaltól átvette a narratívát, miszerint meghagynák a határkerítést, arról azonban nem beszélnek, hogy ez csak akkor ér valamit, ha a fizikai határzár mellett megmarad a jogi határzár is. 

A jogi határzárról azonban nem beszélnek – fogalmazott. 

Ez a gyakorlatban egyébként Kiszelly szerint nem jelentene mást, mint hogy már nem is kellene átmásznia a migránsoknak a kerítésen, hiszen elég lesz ha bemondják a határon, hogy szír menekült. 

Magyar Péter egyébként igyekezett rövidre zárni minden olyan témát, ami a szavazók számára elrettentő lehetett volna. Ukrajna esetében Manfred Weber levelét lóbálta, míg a migrációt álproblémának titulálta. Ezzel akarta kikerülni, hogy ezekről a kellemetlen dolgokról kelljen beszélni – fogalmazott a szakértő. 

Kiszelly szerint egyébként ezen témákról ugyan nem beszél Magyar Péter, azonban a Tisza Párt továbbra is az Európai Néppárt tagja, így ezen kérdésekben egyértelműen kitűnik az álláspontjuk, hiszen még ha nem is szavaznak együtt párttársaikkal, a többség akkor is megvan ezek mögött a kérdések mögött. Egy egy esetleges győzelem után pedig már finomkodni sem kell majd, feltehetőleg a Tisza nyíltan is a brüsszeli politikát fogja támogatni minden kérdésben. 

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

