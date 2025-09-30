Magyar Péter lebukott, így hajtaná végre Brüsszel migrációs tervét a Tisza

Bod Péter Ákos a Tisza Párt tanácsadója az Ellenpont által megtalált videón a migrációs paktum elfogadásának szükségességéről beszél. Az elmúlt időszakban Magyar Péter és pártja mindent megtett azért, hogy elhitesse az emberekkel, hogy nem engednék be a migránsokat és megtartaná a kerítést a határon, a jogi határzárról azonban jótékonyan nem ejtenek szót.

Magyar Péter pártjának megértéséhez érdemes az Európai Néppártot figyelni

Fotó: PETER KNEFFEL / DPA

Bod Péter Ákos a videóban arról beszél, hogy szerinte kizárólag a „preztizsveszteség" kockázata miatt nem megy bele a migrációs szabályok megváltoztatásába a magyar kormány, ami miatt napi 1 millió euró büntetéssel sújtja az Európai Bíróság hazánkat. Magyar Péter pártjának tanácsadója szerint az új kormánynak biztosan meg kell változtatnia ezt az álláspontot. Vagyis az általa remélt Tisza-kormánynak bele kell mennie a Brüsszel által erőltetett migrációs politikába: egyszerűen fogalmazva a migránsok beengedésébe, és szétosztásába.

Nem ez az első alkalom, amikor a Tisza Párt valamilyen témában nem bontja ki a teljes igazságot. Erre ékes bizonyíték volt Tarr Zoltán, a Tisza Párt európai parlamenti képviselőjének nyilatkozata, amikor azt mondta, vannak dolgok, amikről a választásokig nem beszélhetnek, mert akkor veszítenek.

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk

– fogalmazott Tarr.

Annak kapcsán, hogy hogyan is lehet a brüsszeli befolyást tetten érni a Tisza politikájában és mi lehet Magyar Péterék terve lapunk megkereste Kiszelly Zoltánt, a Századvég politikai elemzési igazgatóját. A szakértő szerint a Brüsszel és a Tisza Párt közötti dinamika megértéséhez mindenképp az Európai Néppártot kell szemügyre venni.

Kiszelly szerint ugyanis Ursula von der Leyen és Manfred Weber is tisztában van vele, hogy Lengyelországban és Magyarországon vannak olyan témák amik érzékenyek. Ezért engedik meg Donald Tusknak és a Tisza EP képviselőinek is, hogy bizonyos kérdések kapcsán kiszavazzanak a párt soraiból. Ez azonban a szakértő szerint csak látszat, hiszen a Tisza vagy épp a lengyel képviselők nélkül is bőségesen elég többség áll rendelkezésre mondjuk a migrációs kérdések kapcsán.

Az Európai Néppárt tagjaként a Tisza párt számos migrációpárti javaslatot megszavaz. Arra figyelnek a lengyelekkel együtt, hogy nem az összeset, hogy elmondhatják: nem mindent támogatnak.

– fogalmazott Kiszelly.