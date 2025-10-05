Magyar Péter azt ecseteli, milyen fontos a családdal való őszinte kommunikáció, helyre is tették + videó

– Mindenki tudja, hogy ő a Poloska, hát ott világít a feje fölött – reagált a kormánypártok kommunikációs igazgatója arra, hogy Magyar Péter a Jólvanezígy című podcastben a családdal való őszinte kommunikáció fontosságát ecsetelte.

Magyar Péter (Forrás: Facebook)

„Ha te otthon őszintén kommunikálsz a feleségeddel vagy a gyerekeiddel…” – kezdte válaszát egy kérdésre a Tisza Párt elnöke. Erre reagálva Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videójában emlékeztetett: a Tisza Párt elnöke feláldozta az egész családját, hogy politikai karriert csináljon, „senki nem fontos neki”.

– Én sok esetben kicsinek nevezem őt. Nem a fizikai mérete alapján, az engem nem érdekel. Égimeszelőnek, mondjuk, nehéz lenne nevezni, de nem ez a lényeges. Számomra ő politikailag és emberileg kicsi

– fogalmazott az igazgató.