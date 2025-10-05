  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Magyar Péter azt ecseteli, milyen fontos a családdal való őszinte kommunikáció, helyre is tették + videó
Menczer TamásTisza PártMagyar Péter

Magyar Péter azt ecseteli, milyen fontos a családdal való őszinte kommunikáció, helyre is tették + videó

Keményen szembesítették tettével Magyar Pétert, miután egy podcastben arra célzott, hogy mennyire fontos a családdal való őszinte kommunikáció. Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója emlékeztetett: a Tisza Párt elnökét nem véletlenül becézik a közéletben poloskának.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 10:41
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Mindenki tudja, hogy ő a Poloska, hát ott világít a feje fölött – reagált a kormánypártok kommunikációs igazgatója arra, hogy Magyar Péter a Jólvanezígy című podcastben a családdal való őszinte kommunikáció fontosságát ecsetelte. 

Magyar Péter (Forrás: Facebook)

„Ha te otthon őszintén kommunikálsz a feleségeddel vagy a gyerekeiddel…” – kezdte válaszát egy kérdésre a Tisza Párt elnöke. Erre reagálva Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videójában emlékeztetett: a Tisza Párt elnöke feláldozta az egész családját, hogy politikai karriert csináljon, „senki nem fontos neki”. 

– Én sok esetben kicsinek nevezem őt. Nem a fizikai mérete alapján, az engem nem érdekel. Égimeszelőnek, mondjuk, nehéz lenne nevezni, de nem ez a lényeges. Számomra ő politikailag és emberileg kicsi 

– fogalmazott az igazgató.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: YouTube)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekAndrej Babis

Szőcs László: Babis győzelme a miénk is

Szőcs László avatarja

A Patrióták Orbán Viktor után a második miniszterelnöküket adhatják Európának.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu