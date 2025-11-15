gyilkosságKaposvári Regionális Nyomozó Ügyészségbűncselekmény

Gyilkosság Kaposváron: rendőrök lepték el a belvárost

Emberölés miatt nyomoz a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség. Korábban a belváros több pontján, köztük a vasútállomás környékén is rendőri ellenőrzések zajlottak, majd a Könyves Kálmán utcában is megjelentek a járőrök.

Magyar Nemzet
Forrás: Sonline2025. 11. 15. 20:58
Gyilkosság történt Kaposváron. A bűncselekmény kora este történhetett – tudta meg a Sonline.

Kék villogó az éjszakában (A Sonline olvasójának felvétele)

Emberölés ügyében nyomoz a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség – erősítette meg a portál megkeresésére Kovács Katalin alezredes, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője. Elmondása szerint a nyomozás jelenleg is zajlik, a rendőrség bevonásával folyik az adatgyűjtés és a helyszíni szemle. Kovács Katalin arról is tájékoztatta a közvéleményt, hogy 

az elfogás és az előállítás már megtörtént. A portál úgy tudja, a bűncselekmény kora este, 18 óra körül történhetett.

Korábban a portál azt írta, hogy a kora esti órákban a belváros több pontján jelentek meg rendőrök, akik a vasútállomás környékén minden autót megállítottak és igazoltatták a sofőröket. Nem sokkal később a Könyves Kálmán utcából is több rendőrautót jelentettek olvasók.

A Sonline frissülő hírfolyamban tájékoztatja az olvasókat a bűncselekmény fejleményeiről

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW/Löffler Péter) 

 

Deme Katalin
idezojelekroma

Nem kirekesztés a helyi önazonosság védelme

Deme Katalin avatarja

A „cigánytörvény” kapcsán indított pert ugyanazok a háttérerők szervezik, amelyek az EU migrációs politikáját irányítják.

