Ötven év házasság után baltát ragadott: jogerős ítélet a babócsai gyilkos ügyében

A falu békéjét 2021 novemberében egy kegyetlen tett törte meg, amelyről azóta is suttognak a helyiek. Egy idős férfi, aki fél évszázadon át élt házasságban, baltával támadt egykori feleségére. Az asszony a helyszínen életét vesztette, a gyilkos pedig, miután önmagával is végezni próbált, a bíróság előtt felelt tettéért – írta az Origo.hu.

A gyilkos 15 év börtönbüntetést kapott

A gyilkos vallomásának ma van az évfordulója

A tragédia hátterében a hatóságok szerint hosszú ideje tartó családi viszály és féltékenység állt. A férfi és felesége több mint ötven évig éltek együtt, ám az utóbbi években kapcsolatuk megromlott. A nő különköltözött, mert ahogy a helyiek mondták, nem bírta tovább férje italozását és kiszámíthatatlan dühkitöréseit. A férfi azonban nem tudott beletörődni abba, hogy a kapcsolat véget ért, és újra meg újra próbálta visszahódítani az asszonyt.

A sorsdöntő nap 2021 novemberében érkezett el. A 73 éves férfi egy baltát ragadott és átment feleségéhez, hogy beszéljen vele.

A vita hamar tragédiába torkollott, ugyanis a férfi többször lesújtott, az asszony pedig súlyos sérülései ellenére még megpróbált segítséget kérni, de életét már nem tudták megmenteni.

A férfi ezt követően önmagát is megsebesítette, hasba szúrta magát, de túlélte. A rendőrök a helyszínen őrizetbe vették, majd kórházi ellátás után kihallgatták. A nyomozás során beismerte tettét és vallomásában elmondta, hogy a féltékenység és az elkeseredettség vezette.

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított eljárást. Az ügy 2022-ben került bíróság elé, a Pécsi Ítélőtábla pedig 2023-ban hirdetett jogerős ítéletet, végül a gyilkos 15 év fegyházbüntetést kapott. A bíróság megállapította, hogy a férfi beszámítható volt és előre megfontolt szándékkal követte el tettét. Babócsán a mai napig nem heverték ki a történteket, a ház, ahol a tragédia történt, azóta is üresen áll.