Iszonyúan veszélyes, amit ezek a reklámok hirdetnek

A cannabishasználat miatt szükségessé váló kezelések közel egyharmada az Európai Unióban fiatalkorúakat érint – számolt be a Drogkutató Intézet. Ez a drog világszerte egyre elterjedtebb és különösen aggasztó a fiatalok szempontjából, hogy a liberalizáció következtében a hozzáférés lehetősége jelentősen megnőtt. A serdülőkori cannabishasználat számos negatív egészségügyi következménnyel jár, például gyengébb kognitív működéssel, valamint mentális zavarok kialakulásának fokozott kockázatával.

Forrás: Drogkutató Intézet2025. 11. 16. 6:36
A cannabis használata világszerte egyre elterjedtebb és a liberalizálódó szabályozások következtében a hozzáférés is jelentősen megnőtt, ami különösen aggasztó a fiatalkorúak szempontjából, akik biológiailag és pszichológiailag még fejlődési szakaszban vannak – figyelmeztetett a Drogkutató Intézet (DKI). Mint írták, a modern cannabistermékek THC-tartalma az elmúlt évtizedekben drasztikusan megnőtt. Míg az 1960-as években a marihuána átlagosan egy százalék THC-t tartalmazott, addig napjainkban a virágzatok 15 százalék fölötti, a koncentrátumok pedig akár 90 százalékos THC-szintet is elérhetnek. Ez a magas hatóanyag-koncentráció különösen veszélyes a fiatalokra, mivel növeli a függőség kialakulásának esélyét és súlyosbítja a pszichés tüneteket – tudatta a szakmai szervezet.

Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

A közvetlen hozzáférés veszélyei

A cannabishoz való könnyű hozzáférés – például iskolák közelében működő üzletek révén – tovább fokozza a problémát. A közvetlen elérhetőség normalizálhatja a szerhasználatot, csökkentheti a fiatalok ellenállását és növelheti a kipróbálás valószínűségét. Az ilyen üzletek jelenléte nemcsak a tanulók egészségét veszélyezteti, hanem az iskolai közösség biztonságát és morális légkörét is alááshatja. A kutatások szerint 

a cannabishasználat miatt szükségessé váló kezelések közel egyharmada fiatalkorúakat érint az Európai Unióban.

Egy 2023-ban publikált kutatás azt vizsgálta, hogy a diákok fegyelmi eljárásainak arányai hogyan változtak az oregoni általános iskolák felső tagozatán és a középiskolákban a marihuána rekreációs célú legalizálása előtt és után, összehasonlítva más államok iskoláival. Mint kiderült, több szempontból is problémás, ha egy cannabisértékesítő üzlet egy iskola közelében található. Egyfelől azért, mert ha cannabisüzletek működnek általános iskolák közelében, a diákok nagyobb valószínűséggel kapnak fegyelmi eljárást szerhasználat miatt. Amikor pedig emiatt egy tanulót az igazgatói irodába küldenek, értékes tanórai időt veszít el. 

Ezenfelül a serdülőkori cannabishasználat számos negatív egészségügyi következménnyel jár, például gyengébb kognitív működéssel, valamint annak fokozott kockázatával, hogy mentális zavarok és szerhasználati problémák alakulnak ki. 

Mindemellett azok a diákok, akik cannabist használnak, kisebb eséllyel fejezik be a középiskolát vagy jutnak el a felsőoktatásba.

 

Veszélyes a legalizáció, és hirdetni sem volna szabad 

Mivel az Egyesült Államok számos államában legalizálták a rekreációs célú cannabis értékesítését, egyre több ilyen üzlet nyílik, és nő a hozzáférhetőség, ami miatt aggódhatnak a családok és az iskolák egyaránt. A tanulmány rámutat: Oregon államban 

a rekreációs célú cannabis 2015-ös legalizálása után nőtt a szerhasználattal kapcsolatos fegyelmi esetek száma az általános iskolák felső tagozatában.

Ez a növekedés azonban csak akkor jelentkezett, ha az iskolától számított egymérföldes körzeten belül működött cannabisüzlet. Bár a serdülők túl fiatalok ahhoz, hogy legálisan vásároljanak cannabist, egy közeli bolt megkönnyítheti számukra, hogy egy baráttól szerezzenek be belőle, vagy akár egy idegentől vásárolják meg a szert.

A cannabishoz való könnyebb hozzáférésen túl ha egyes környékeken több legális drogüzlet működik, illetve megnő a hirdetések, plakátok és szórólapok száma, az hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyerekek figyelmen kívül hagyják vagy alábecsüljék az egészségügyi kockázatokat. 

A cannabisreklámoknak való fokozott kitettség összefüggésbe hozható azzal, hogy a serdülők nagyobb valószínűséggel kezdenek el marihuánát használni 

– hívta fel a figyelmet a DKI.

 

Mit lehet tenni, hogy visszaszoruljon a drogfogyasztás?

A szerfogyasztás csökkentéséhez az iskolai dolgozóknak figyelniük kell a droghasználattal kapcsolatos fegyelmi esetek mintázatait. Ha a szerhasználat bizonyos iskolai helyszíneken – például játszótereken, folyosókon vagy mosdókban – történik, a személyzet hatékonyabban tudja felügyelni ezeket a területeket. Az iskolák emellett megfontolhatják proaktív és megelőző stratégiák bevezetését azoknak a diákoknak a támogatására, akik érintettek a szerhasználatban. Ilyen lehet például, ha az iskolai tanácsadók olyan programokat tartanak, amelyek segítenek a diákoknak elsajátítani a drogfogyasztás elutasításához szükséges készségeket, vagy megtanítják őket az érzelmek kezelésére és a stresszes helyzetekkel való megküzdésre – fogalmazott a DKI.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

