Iszonyúan veszélyes, amit ezek a reklámok hirdetnek

A cannabis használata világszerte egyre elterjedtebb és a liberalizálódó szabályozások következtében a hozzáférés is jelentősen megnőtt, ami különösen aggasztó a fiatalkorúak szempontjából, akik biológiailag és pszichológiailag még fejlődési szakaszban vannak – figyelmeztetett a Drogkutató Intézet (DKI). Mint írták, a modern cannabistermékek THC-tartalma az elmúlt évtizedekben drasztikusan megnőtt. Míg az 1960-as években a marihuána átlagosan egy százalék THC-t tartalmazott, addig napjainkban a virágzatok 15 százalék fölötti, a koncentrátumok pedig akár 90 százalékos THC-szintet is elérhetnek. Ez a magas hatóanyag-koncentráció különösen veszélyes a fiatalokra, mivel növeli a függőség kialakulásának esélyét és súlyosbítja a pszichés tüneteket – tudatta a szakmai szervezet.

A közvetlen hozzáférés veszélyei

A cannabishoz való könnyű hozzáférés – például iskolák közelében működő üzletek révén – tovább fokozza a problémát. A közvetlen elérhetőség normalizálhatja a szerhasználatot, csökkentheti a fiatalok ellenállását és növelheti a kipróbálás valószínűségét. Az ilyen üzletek jelenléte nemcsak a tanulók egészségét veszélyezteti, hanem az iskolai közösség biztonságát és morális légkörét is alááshatja. A kutatások szerint

a cannabishasználat miatt szükségessé váló kezelések közel egyharmada fiatalkorúakat érint az Európai Unióban.

Egy 2023-ban publikált kutatás azt vizsgálta, hogy a diákok fegyelmi eljárásainak arányai hogyan változtak az oregoni általános iskolák felső tagozatán és a középiskolákban a marihuána rekreációs célú legalizálása előtt és után, összehasonlítva más államok iskoláival. Mint kiderült, több szempontból is problémás, ha egy cannabisértékesítő üzlet egy iskola közelében található. Egyfelől azért, mert ha cannabisüzletek működnek általános iskolák közelében, a diákok nagyobb valószínűséggel kapnak fegyelmi eljárást szerhasználat miatt. Amikor pedig emiatt egy tanulót az igazgatói irodába küldenek, értékes tanórai időt veszít el.

Ezenfelül a serdülőkori cannabishasználat számos negatív egészségügyi következménnyel jár, például gyengébb kognitív működéssel, valamint annak fokozott kockázatával, hogy mentális zavarok és szerhasználati problémák alakulnak ki.

Mindemellett azok a diákok, akik cannabist használnak, kisebb eséllyel fejezik be a középiskolát vagy jutnak el a felsőoktatásba.