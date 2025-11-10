Magyarország ezüstérmes lett, de ennél jobban már csak az arany miatt szomorkodhatnánk

Az MDMA-val (más néven ecstasyval) összefüggő problémák miatt segítséget kérő új kliensek aránya kifejezetten magas, annak ellenére, hogy hazánk nem tartozik az Európai Unió legnagyobb fogyasztói közé – tudatta Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet (DKI) stratégiai igazgatója. Mint ismertette, még 2025 elején jelent meg az Európai Unió Kábítószer-ügynöksége (EUDA) és az Europol átfogó jelentése, amelynek alapján a magyarországi MDMA-helyzetről vegyes kép rajzolódik ki. Az aggasztó adatot az is súlyosbítja, hogy a Forbes magazin nemrég közzétett cikke szerint

2019 és 2021 között az unióban lefoglalt MDMA-előanyagok 86 százaléka Hollandiából származott, de 2022–2023-ra fordult a trend: Hollandia részesedése 44 százalékra csökkent, miközben Magyarország meglepő módon a második helyre lépett elő.

Az EUDA-jelentés részletesen elemezte az MDMA-használat európai trendjeit, és ebből külön is kiemelte Magyarország adatait, amelyek fontos jelzéseket adnak a hazai drogpolitikának és egészségügyi ellátórendszernek.

Az MDMA, vagyis az ecstasy a hazai bulikultúra része (Fotó: Illusztráció/Pexels)

Hemzsegnek a magyarok a drogrehabon

A magyarországi adatok az uniós statisztikai módszertant követik, vagyis a 18–64 és a 18–34 éves korcsoportokban vizsgálták az MDMA-használatot. A legfrissebb, 2013 és 2023 közötti felmérések azt mutatják, hogy hazánk a kontinentális átlag környékén helyezkedik el az ecstasy kipróbálását és fogyasztását illetően. Ez azt jelenti, hogy

a szer jelen van a hazai partikultúrában és a nagyvárosi éjszakai életben, de nem kiemelkedőbb mértékben, mint számos más európai országban.

Az európai tendencia szerint az MDMA-t elsősorban fiatal felnőttek fogyasztják, jellemzően rekreációra: koncerteken, fesztiválokon vagy klubokban. Az EUDA adatai alapján a felhasználók tipikusan egy tablettát vagy 0,4 gramm kristályos formát visznek a szervezetükbe egy alkalommal. A magyarországi felhasználási minták ehhez hasonlók, beleértve a szer kombinált használatát alkohollal és cannabisszal, ami az uniós felmérésben is a legjellemzőbb társítás volt. Az egyik legérdekesebb, Magyarországra vonatkozó adat, hogy

2022-ben 121 magyar fogyasztó kezdett el először kezelést MDMA-val összefüggő problémák miatt, ami kiemelkedő aránynak számít. Ezzel hazánk a harmadik helyen áll Németország (213 fő) és Franciaország (169 fő) után

– mutatott rá a stratégiai igazgató.