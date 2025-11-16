Káosz és korrupció előzi meg az ukrán telet, mi lesz az ottani lakótelepekkel?

Az orosz–ukrán háború 2025-ben fokozódó támadássorozata soha nem látott mértékben sújtotta Ukrajna energetikai infrastruktúráját, az ország energiaellátása jelenleg a teljes összeomlás határán van. Egy több száz drónos rakétatámadás következtében Ukrajna áramtermelő kapacitása november 9-re nullára csökkent, ami a fűtési szezon előtt közvetlen veszélyt jelent a lakosság nagy részére. Számos régióban 8–16 órás áramszünetek vannak, míg tart a helyreállítás.

Ukrán aggodalom: a fűtéshiány az ország lakosságának mintegy felét érintheti közvetlenül – Fotó: MTI/EPA/ Ukrán állami katasztrófavédelmi szolgálat

Húszmillió ember maradhat fűtés nélkül

Az energetikai infrastruktúra megsemmisülése a fűtési szezon küszöbén azt jelenti, hogy az ország a humanitárius katasztrófa felé sodródik. Az ukrán földgáztermelés mintegy 50-60 százaléka is károsodott (főként Harkiv és Poltava megyék területén), ami komoly problémákat okoz az áram-, a fűtés- és a vízellátásban.

A fűtéshiány Ukrajna lakosságának mintegy felét érintheti közvetlenül, ami hozzávetőlegesen húszmillió embert jelent. Ők azért különösen kitettek, mert központi távfűtési rendszerre csatlakoztatott otthonokban élnek. De a távhővel fűtött szociális intézmények hetven százalékát is a szolgáltatás elmaradása fenyegeti. Több régióban áramfogyasztási korlátozásokat vezettek be, az energiaügyi miniszter pedig korábban arról beszélt, hogy harminc százalékkal emelné a földgázimportot, emellett 17,6 GW energiatermelő kapacitást készítenek elő a fűtési szezonra.

Szvitlana Hrincsuk hangsúlyozta még, hogy megerősítik a kritikus infrastruktúra védelmét és mindent megtesznek annak érdekében, hogy felkészüljenek a télre.

A legrosszabbkor maradt miniszter nélkül az energiaügy

A miniszter azonban ezt a munkát már nem fejezheti be, miután az energiaszektort, Herman Haluscsenko igazságügyi minisztert, valamint Zelenszkij elnök jóbarátját is érintő, hatalmas korrupciós botrány kirobbanását követően benyújtotta felmondását. A gyanú szerint a 2025 nyaráig energiaügyi miniszterként tevékenykedő Haluscsenko egy bűnszövetkezet részeként olyan állami vállalatok, mint például az ukrán atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom, valamint az áramellátásért felelős Ukrenergo beszállítóitól 10-15 százalékos „jutalékot” tett zsebre a szerződések alapján járó pénzekből. A hálózatot a jelek szerint Timur Mindics, Zelenszkij „pénztárosa” irányította, a kár százmillió dollár (33 milliárd forint).