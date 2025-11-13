ZelenszkijUkrajnakormánynyomásbotránykorrupció

Egyre nagyobb a nyomás Zelenszkijen

Miközben az ukrán hadsereg a fronton súlyos veszteségeket szenved és a háborús fáradtság egyre jobban érezhető az országban, Kijevben újabb, eddig nem látott méretű korrupciós botrány robbant ki. A hírek szerint Zelenszkij rendszerében több mint 100 millió dollár tűnt el kétes szerződések, visszaosztások és politikai befolyással szerzett állami megrendelések útján.

Magyar Nemzet
Forrás: Világgazdaság2025. 11. 13. 18:30
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: Simon Wohlfahrt Forrás: AFP
Zelenszkij egyre nagyobb bajban érzi magát. 

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova)

Az ukrán korrupcióellenes hivatal (NABU) és a különleges ügyészség (SAPO) házkutatásai után Herman Haluscsenko igazságügyi minisztert felfüggesztették tisztségéből, míg Timur Mindics, az elnök egykori üzlettársa és közeli barátja, külföldre menekült, írja a Világgazdaság.

A hatóságok szerint Mindics egy „bűnszervezet” vezetőjeként szervezett korrupciós hálózatot működtetett az állami atomerőmű-vállalat, az Enerhoatom körül.

A NABU szerint a csoport 10-15 százalékos visszaosztást követelt azoktól a beszállítóktól, akik állami megrendeléseket kaptak. A pénzek így magánzsebekbe vándoroltak, miközben az ország az orosz támadások miatt súlyos energiaválsággal küzd.

Mindics – aki Zelenszkij korábbi produkciós cégének, a Kvartal 95-nek is társtulajdonosa volt – azóta is szökésben van, és sajtóértesülések szerint Lengyelországban bujkálhat. A gyanú szerint előre tudott a házkutatásról, ami arra utalhat, hogy belső figyelmeztetést kapott az elnöki hivatalhoz közel álló körökből.

Egyre több kérdőjel az ukrán elnök körül

A botrány Zelenszkij számára különösen kényes, hiszen Mindics hosszú éveken át a legszorosabb bizalmasai közé tartozott. A férfi nemcsak az elnök szórakoztatóipari karrierjét segítette, hanem – a sajtó szerint – személyes támogatást is nyújtott Zelenszkij 2019-es kampányához, például egy páncélozott járművel.

A német Süddeutsche Zeitung szerint az elnök a nyáron meglepő lépésekhez folyamodott, amikor a botrány első jelei megjelentek: az elnöki irányítás alatt álló titkosszolgálat, az SZBU házkutatást tartott éppen azoknál a korrupcióellenes szervezeteknél, amelyek most Mindics hálózatát leplezték le. Emellett Zelenszkij kormánya egy utolsó pillanatban átírt törvénnyel megpróbálta korlátozni a NABU és a SAPO függetlenségét – ezt azonban a nemzetközi tiltakozás hatására később visszavonta.

A történtek mégis azt a benyomást keltették, hogy az ukrán elnök megpróbálhatta megfékezni azokat a vizsgálatokat, amelyek saját köreit is érinthetik.

Zelenszkij: Politikai válság küszöbén

Zelenszkij most igyekszik a nyomást csökkenteni: menesztette Haluscsenko igazságügyi és Szvitlana Grincsuk energiaügyi minisztert, valamint szankciókat sürgetett Mindics és több más gyanúsított ellen. 

Az ukrán kormányfő, Julija Szviridenko közölte, hogy a kabinet „zéró toleranciát” hirdet a korrupcióval szemben – ám az ukrán közvéleményben és a nyugati partnerek körében is egyre nagyobb a bizalmatlanság.

A Ukrajinszka Pravda szerint a Mindics-ügy fordulópont lehet Zelenszkij elnökségében: ha az elnök nem hajlandó valódi elszámoltatásra, az komolyan megingathatja a belső politikai stabilitást, és veszélybe sodorhatja a külföldi támogatások egy részét is. A korrupciós botrány újra rávilágít arra, hogy Ukrajnában – a háborús helyzet ellenére – továbbra is áthatja az állami rendszert a klientúra és a visszaélés. Ez pedig nemcsak az ország nemzetközi megítélését, hanem Zelenszkij személyes hitelességét is súlyosan fenyegeti.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP/Simon Wohlfahrt) 

