30 éves átkot tört meg a magyar válogatott, emlékszik rá?

Tisza Világ

Így vezetett Magyar Péterék útja a tagadástól a lebuktatott kémen és az orosz hekkereken át a teljes összeomlásig

Az adatszivárgási botrány kapcsán nincs olyan mondata a Tisza Pártnak, amelyet ne cáfoltak meg napokon belül vagy ők maguk, vagy a napvilágra kerülő tények.