30 éves átkot tört meg a magyar válogatott, emlékszik rá?

Zenica
Őrjöngenek és szabotázsról beszélnek a románok a brutalitás után, a bíró beismerte hibáját
Mircea Lucescu szövetségi kapitány még sosem látott a zenicaihoz hasonló körülményeket, egy játékos kórházba került.
Mircea Lucescu szövetségi kapitány még sosem látott a zenicaihoz hasonló körülményeket, egy játékos kórházba került.
1993-ban a világ egyik legjobb csapata hihetetlen körülmények között maradt le a vb-ről – a felét már „megcsinálták” a portugálok.
Az utolsó forduló előtt még csak három európai válogatott vb-kijutása biztos, az viszont eldőlt, hogy a Nemzetek Ligája útján kik játszhatnak pótselejtezőt.
Rossi szerint kulcsfontosságú lesz a fegyelmezett játék.
Mircea Lucescu szövetségi kapitány még sosem látott a zenicaihoz hasonló körülményeket, egy játékos kórházba került.
1993-ban a világ egyik legjobb csapata hihetetlen körülmények között maradt le a vb-ről – a felét már „megcsinálták” a portugálok.
Az utolsó forduló előtt még csak három európai válogatott vb-kijutása biztos, az viszont eldőlt, hogy a Nemzetek Ligája útján kik játszhatnak pótselejtezőt.
Rossi szerint kulcsfontosságú lesz a fegyelmezett játék.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.