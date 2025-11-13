IronXpengrobotmesterséges intelligencianőies

Túl jól sikerült a női robot, a bemutatón fel kellett vágni

Az Xpeng részvényei 15 százalékot emelkedtek, mikor bemutatta új termékeit: második generációs AI modelljét, robottaxiját és meglepően nőies idomokkal rendelkező, Iron nevű humanoid robotját.

Bíró Zoltán István
2025. 11. 13. 13:09
Xiaopeng He elnök-vezérigazgató és Iron robot Forrás: Xpeng
A kantoni MI-napon, november 5-én a kínai Xpeng Motors sokakat meglepett robotjának megjelenésével, manökenekére emlékeztető járásával: a gyártó nőies csípővel és figyelemre méltó mellekkel ruházta fel. Bár a beszámolók szerint a fejlesztés sokakat meglepett, Xiaopeng He elnök-vezérigazgató elmagyarázta, mi vezette őket a tervezésben.

Szerinte kezdetben ragaszkodtak a négylábú robotokhoz, mivel azok stabilabban mozognak. De nem rendelkeznek a kezek sokoldalú funkcionalitásával, és fordulási nehézségeik miatt nehezen igazodnak el kisebb terekben.

De miért alkottak nőies robotot?

„Mi nem robotokat gyártunk. Embereket csinálunk” – fogalmazott a vezér nyitóbeszédében. „A jövőben ugyanis a robotok élettársak, sőt talán kollégák lesznek. Ezért nem tárgyaknak, hanem inkább intelligens humanoidoknak számítanak majd, akik elegendő intelligenciájával rendelkeznek ahhoz, hogy jobb életet teremtsenek az embereknek.”

Úgy döntöttek, hogy a hardvert a lehető legközelebb hozzák az emberihez, puha bőrt, női alakot és másodlagos nemi jellemzőket adnak gyártmányuknak. He elmondta:

Választhatunk kicsit teltebb Iron robotot, olyat, mint az én alkatom, vagy karcsúbbat.

Forrás: Xpeng

„A hardver – a »vas«, így fogalmazott a vezérigazgató – különböző testalkatot és nemi jelleget kaphat. Egy autó vásárlásakor is választhatunk különböző színeket, kivitelt és belteret. A jövőben, mikor robotot vásárolunk, dönthetünk majd ruha, haj (hosszabb vagy rövidebb), és nemek között.”

Az Xpeng biztosítja, hogy robotjai betartsák a robotika három törvényét, sőt ők egy negyedik törvényt is hozzáadnak, miszerint az emberek magánéletét is tiszteletben kell tartaniuk.

Asimov: a robotika három törvénye
1. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.
2. A robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének.
3. A robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első és második törvény előírásaiba.

Kételkedtek a harmonikus járása miatt, felnyitották a robotot

Miután állítólag akadt, aki azzal gyanúsította a céget, hogy élő nőt csomagoltak be robotnak, az Xpeng úgy döntött, végleg lezárja a vitát.

Egy mérnök az összegyűltek előtt fogott egy nagy ollót, és óvatosan átvágta a műbőr külső rétegeit. Tényleg nem emberi testrész, hanem fém volt a lágy felület alatt.

A robot „gondolkodását” három egyedi mesterséges intelligencia chip adja, amelyek képessé teszik másodpercenként összesen 2250 billió művelet (TOPS) elvégzésére, így Iron a jelenlegi egyik legfejlettebb humanoid robot. (Összehasonlításképpen, az Intel Core Ultra 200V sorozatú processzora, amit a legjobb laptopokba építenek, mindössze 120 TOPS-ot tud elérni.)

Részben ezért tud zavarba ejtő módon emberi lenni, részben pedig az alakját adó, élethű endoszkeletontól, meg a rugalmas bőrrétegektől. Az endoszkeleton és a bionikus izomszerkezet különböző testalkatokat támogat, melyeket a felhasználók testre szabhatnak. A „teljes fedésű” szintetikus bőr „bensőségesebbé teszi a robotot” – fogalmaztak.

Az Iron az első humanoid robot a világon, amely teljes egészében szilárdtest-akkumulátorral működik. A szilárdtest-akkumulátorok kerámiát vagy polimereket használnak a hagyományos lítiumion-akkumulátorokban található gyúlékony folyadékok helyett, így biztonságosabbak zárt környezetben.

Mint beszámoltunk róla, a konkurens X1 NEO nevet kapott robotját már jövő évi szállítással elő lehet rendelni, de az Ironra még kicsit többet kell várniuk az elszánt vásárlóknak. Egyelőre ismeretlen az ára, a gyártó csak jövő áprilisban kezdi a tömeggyártás előkészítését. Kezdetben nem is háztartásokba, hanem üzletekbe, irodákba és céges bemutatótermekbe szánják. Az első modellek 2026-ban jelennek meg az Xpeng telephelyein.

