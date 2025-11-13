Túl jól sikerült a női robot, a bemutatón fel kellett vágni

A kantoni MI-napon, november 5-én a kínai Xpeng Motors sokakat meglepett robotjának megjelenésével, manökenekére emlékeztető járásával: a gyártó nőies csípővel és figyelemre méltó mellekkel ruházta fel. Bár a beszámolók szerint a fejlesztés sokakat meglepett, Xiaopeng He elnök-vezérigazgató elmagyarázta, mi vezette őket a tervezésben.

Szerinte kezdetben ragaszkodtak a négylábú robotokhoz, mivel azok stabilabban mozognak. De nem rendelkeznek a kezek sokoldalú funkcionalitásával, és fordulási nehézségeik miatt nehezen igazodnak el kisebb terekben.

De miért alkottak nőies robotot?

„Mi nem robotokat gyártunk. Embereket csinálunk” – fogalmazott a vezér nyitóbeszédében. „A jövőben ugyanis a robotok élettársak, sőt talán kollégák lesznek. Ezért nem tárgyaknak, hanem inkább intelligens humanoidoknak számítanak majd, akik elegendő intelligenciájával rendelkeznek ahhoz, hogy jobb életet teremtsenek az embereknek.”

Úgy döntöttek, hogy a hardvert a lehető legközelebb hozzák az emberihez, puha bőrt, női alakot és másodlagos nemi jellemzőket adnak gyártmányuknak. He elmondta:

Választhatunk kicsit teltebb Iron robotot, olyat, mint az én alkatom, vagy karcsúbbat.

Forrás: Xpeng

„A hardver – a »vas«, így fogalmazott a vezérigazgató – különböző testalkatot és nemi jelleget kaphat. Egy autó vásárlásakor is választhatunk különböző színeket, kivitelt és belteret. A jövőben, mikor robotot vásárolunk, dönthetünk majd ruha, haj (hosszabb vagy rövidebb), és nemek között.”

Az Xpeng biztosítja, hogy robotjai betartsák a robotika három törvényét, sőt ők egy negyedik törvényt is hozzáadnak, miszerint az emberek magánéletét is tiszteletben kell tartaniuk.

Asimov: a robotika három törvénye

1. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.

2. A robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének.

3. A robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első és második törvény előírásaiba.

Kételkedtek a harmonikus járása miatt, felnyitották a robotot

Miután állítólag akadt, aki azzal gyanúsította a céget, hogy élő nőt csomagoltak be robotnak, az Xpeng úgy döntött, végleg lezárja a vitát.