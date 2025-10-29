Egy olcsóbb autó árán kapható az első MI-vel működő, otthoni robot

Tegnaptól előfizetésben vagy egy összegben meg lehet venni az 1Xtől a NEO nevet kapott, humanoid, mesterséges intelligenciával működő, beszélő otthoni robotot. Képes önállóan elvégezni a házimunkát és társalogni tulajdonosával. Beépített 5G-kapcsolata lehetővé teszi a bel- és kültéri használatot.

A humanoid 173 cm magas és 27 kg súlyú, akár 75 kg-ot is képes felemelni és 23 kg-ot szállítani. Két 8 MP-es kamera, valamint négy 360 fokos mikrofon és három hangszóró teszi lehetővé, hogy lásson, halljon és beszéljen.

1X

Öt, igazán emberszerű ujja van, képes a házimunkához szükséges finom mozdulatokra.

Emberi inak és izmok által ihletett aktuátorokat (mechanikus, elektromos, hidraulikus szerkezeteket) használ, így biztonságos és egy modern hűtőgépnél csendesebb.

Belsejét puha szövet borítja, kesztyűt visel, ártatlan kerek szeme senkit sem fog megriasztani.

Mesterséges intelligenciával szerelték, hangalapú beszélgetéseket folytat tulajdonosaival. Házimunkák végzésére okostelefonos appon keresztül utasíthatják: locsol, rendet rak, takarít, mos, ajtót nyit, mint egy fáradhatatlan inas. Ha mégis kifullad – lemerül az akkuja –, akkor töltőre teszi magát.

A fenti videóban mutatnak neki egy üveget. „Ez paprikapor?” „Nem, ez Cayenne bors.”

NEO minden beszélgetést megjegyez, természetesen az interneten is képes keresni Nvidia Jetson Thor platformjával.

Most 200 dollár előleg befizetésével lehet előrendelni. Választható egyszeri 20 000 dolláros vásárlás vagy havi 499 dolláros előfizetés: a kiszállításokat 2026-ra ígérik.

Van egy rejtett „költség”: az adatvédelmi lyuk

Úgy tűnik, mesterséges intelligenciáján még dolgozni kell. A bonyolultabb feladatokhoz, amelyekre eddig nem képezték ki, az 1X vállalat „szakértői módot” épített Neo-ba. Ennek aktiválásakor egy céges emberi alkalmazott távolból felügyeli majd a munkamenetet, amin a robot dolgozik – ő bizony be fog látni a lakásba vagy bárhová, amerre a robot nézelődik.

NEO tehát még nem érte el a teljes és tökéletes autonómiát, mint a robot Isaac Asimov Én, a robot című regényében. Egyelőre. Mert az öntanuló robot tulajdonosával együtt fejlődik, folyamatos használattal újabb és újabb képességekre tesz szert.