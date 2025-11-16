UkrajnaOroszországháború

Megszólaltak a szirénák, pánikba este az emberek

Az orosz haderő drónokkal támadt az éjszaka. Ezúttal Harkivban szólaltak meg a szirénák ahol több robbanásról is beszámoltak, károkról azonban egyelőre nem érkeztek jelentések.

Magyar Nemzet
2025. 11. 16. 7:09
Tűzoltók és civilek egy ház pincéjében keresnek menedéket - illusztráció Fotó: JOSE COLON Forrás: ANADOLU
Az orosz haderő ismét drónokkal támadt az éjszaka folyamán. Ezúttal Harkivban szólaltak meg a szirénák, a károkról azonban egyelőre nem érkeztek jelentések – írja az Origo. 

Harkivban éjfél után szólaltak meg a szirénák
Fotó: JOSE COLON / ANADOLU

A beszámolók szerint éjfél után nem sokkal szólaltak meg a szirénák, miután több drónt is érzékeltek a régióban. Az első robbanásokról valamivel később érkeztek a jelentések, azt azonban még nem közölték a hatóságok, hogy mit találtak el az oroszok. 

A hírportálok beszámolója szerint az oroszok egy gázvezeték közelében támadtak. 

A támadás során célba vettek egy járművet is, amely a vezetéket javító munkásokat szállította. Az információk szerint a jármű civil volt, valamint látszott rajta az energetikai vállalat logója is. A támadásban egyik munkás sem sérült meg. 

Korábban az oroszok egy szállítmányozási céget támadtak Harkivban, amely során három drónt vetettek be. A támadás idején 15 munkás volt szolgálatban, de nekik sikerült menedéket találniuk.

Borítókép: Tűzoltók és civilek egy ház pincéjében keresnek menedéket - illusztráció (Fotó: AFP)

