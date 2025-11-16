Megszólaltak a szirénák, pánikba este az emberek

Az orosz haderő ismét drónokkal támadt az éjszaka folyamán. Ezúttal Harkivban szólaltak meg a szirénák, a károkról azonban egyelőre nem érkeztek jelentések – írja az Origo.

Harkivban éjfél után szólaltak meg a szirénák

Fotó: JOSE COLON / ANADOLU

A beszámolók szerint éjfél után nem sokkal szólaltak meg a szirénák, miután több drónt is érzékeltek a régióban. Az első robbanásokról valamivel később érkeztek a jelentések, azt azonban még nem közölték a hatóságok, hogy mit találtak el az oroszok.