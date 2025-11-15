rendőrséglovasrendőrturistaút

Ősszel lóháton járőröznek a turistautakon + videó

A lovas rendőrök különösen figyelnek a turistautakra és az erdőkre, hogy biztonságban legyenek a nehezen megközelíthető területek is.

Magyar Nemzet
Forrás: veol.hu2025. 11. 15. 21:35
Az őszi időszakban a lovas járőrök kiemelten ellenőrzik a turistautakat és az erdőket. Lóháton azokat a területeket is be tudják járni, melyek járművel vagy gyalogosan nehezebben megközelíthetők – írta a Veszprém vármegyei rendőrség a közösségi oldalán megosztott videójához.

20241004 Szilvásvárad VII. Nemzetközi Rendőr Lovasverseny. Fotó: Huszár Márk HM Heves Megyei Hírlap
Illusztráció Fotó: Huszár Márk / MW

A lovas szolgálatnak nemcsak biztonsági, hanem humán szerepe is van: nyílt napokon, toborzásokon és pályaorientációs eseményeken is részt vesznek a lovas rendőrök, közelebb hozva a rendőrséget a lakossághoz – olvasható a Veol.hu oldalán. 

A helyiek különösen kedvelik a lovas rendőröket, akik jelenlétükkel barátságosabbá és közvetlenebbé teszik a közösségi kapcsolatokat.

Borítókép: Az őszi időszakban a lovas járőrök kiemelten ellenőrzik a turistautakat és az erdőket (Forrás: Veszprém vármegyei rendőrség/Facebook)


