Ősszel lóháton járőröznek a turistautakon + videó

Az őszi időszakban a lovas járőrök kiemelten ellenőrzik a turistautakat és az erdőket. Lóháton azokat a területeket is be tudják járni, melyek járművel vagy gyalogosan nehezebben megközelíthetők – írta a Veszprém vármegyei rendőrség a közösségi oldalán megosztott videójához.

Illusztráció Fotó: Huszár Márk / MW

A lovas szolgálatnak nemcsak biztonsági, hanem humán szerepe is van: nyílt napokon, toborzásokon és pályaorientációs eseményeken is részt vesznek a lovas rendőrök, közelebb hozva a rendőrséget a lakossághoz – olvasható a Veol.hu oldalán.

A helyiek különösen kedvelik a lovas rendőröket, akik jelenlétükkel barátságosabbá és közvetlenebbé teszik a közösségi kapcsolatokat.

