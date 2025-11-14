Hegyi ZsoltalkoholMÁV

Sosem találná ki, mi okozott fennakadást a gödi vasútvonalon

A közlekedés rosszullétre hivatkozva állt le, de később kiderült, a forgalmi szolgálattevő súlyosan ittas állapotban volt. A vasutast Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatójának utasítására azonnali hatállyal felfüggesztették az állásából.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 14. 19:36
Hegyi Zolt, a MÁV vezérigazgatója közöség oldalán osztotta meg, hogy a gödi vonalon leállt a vasúti közlekedés a forgalmi szolgálattevő állítólagos rosszulléte miatt. Később kiderült, hogy a rosszullétet súlyos fokú ittasság okozta. 

Budapest, 2024. szeptember 16. Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója sajtótájékoztatót tart a Keleti pályaudvaron 2024. szeptember 16-án. A társaság vezetője elmondta: az árvízi helyzet ellenére zavartalan a vasúti, illetve a távolsági buszközlekedés az országban. Egyetlen kivétel az Esztergom-Komárom vonal, amit átadtak a katasztrófavédelemnek, mert az része a védműveknek. A szakaszon vonatpótló buszok közlekednek. MTI/Lakatos Péter
Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

A vasutast a rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vádjával állított, és akit a vezérigazgató utasítására azonnali hatállyal felfüggesztettek az állásából. Hegyi Zsolt azt is közölte, nagy erőkkel dolgoznak a forgalmi rend mielőbbi helyreállításán, a késést szenvedő utasok továbbszállításán. Hozzátette: 

A MÁV-nál az ilyen esetekkel szemben zéró tolerancia van érvényben: aki mások biztonságáért felel, annak minden értelemben józanul kell viselkednie. Elfogadhatatlan, ami történt. Minden utasunktól elnézést kérek!

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Lakatos Péter)


