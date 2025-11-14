Sosem találná ki, mi okozott fennakadást a gödi vasútvonalon

Hegyi Zolt, a MÁV vezérigazgatója közöség oldalán osztotta meg, hogy a gödi vonalon leállt a vasúti közlekedés a forgalmi szolgálattevő állítólagos rosszulléte miatt. Később kiderült, hogy a rosszullétet súlyos fokú ittasság okozta.

Hegyi Zsolt, a MÁV Zrt. vezérigazgatója (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

A vasutast a rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vádjával állított, és akit a vezérigazgató utasítására azonnali hatállyal felfüggesztettek az állásából. Hegyi Zsolt azt is közölte, nagy erőkkel dolgoznak a forgalmi rend mielőbbi helyreállításán, a késést szenvedő utasok továbbszállításán. Hozzátette: