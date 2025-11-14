Lőtt a rendőr, amikor meglátta a késsel hadonászó férfit a fővárosi pályaudvaron

A párizsi ügyészség arról kapott tájékoztatást, hogy legalább egy lövés eldördült a Montparnasse pályaudvaron. Az első részletekből kiderül, hogy egy családon belüli erőszakról ismert férfi kést rántott, egy rendőr pedig a fegyverét használta, hogy megállítsa – hangsúlyozta a vádhatóság.

A pályaudvarra a rendőrség hívta ki a mentőket két sebesült emberhez – közölte a rendőrség az AFP hírügynökséggel. A Montparnasse pályaudvar egy részét, amely a francia főváros hat nagy pályaudvara közül az egyik legnagyobb, megelőző jelleggel kiürítették – tette hozzá a forrás.

Biztonsági zónát állítottak fel

– közölte az AFP-vel a SNCF, az állami vasúttársaság szóvivője, hozzátéve, hogy emiatt a vasúti közlekedésben fennakadások vannak.