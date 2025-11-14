életveszélyes állapotutasfővárosrendőrségi

Lőtt a rendőr, amikor meglátta a késsel hadonászó férfit a fővárosi pályaudvaron

Rálőtt egy francia rendőr péntek délután egy férfira, aki késsel hadonászott a párizsi Montparnasse pályaudvaron – közölte a párizsi ügyészség, amely azonnal kizárta a terrortámadást.

Forrás: MTI2025. 11. 14. 17:29
Rendőrségi autó és mentőautó a Montparnasse pályaudvarnál Fotó: DANIEL PERRON Forrás: AFP
A párizsi ügyészség arról kapott tájékoztatást, hogy legalább egy lövés eldördült a Montparnasse pályaudvaron. Az első részletekből kiderül, hogy egy családon belüli erőszakról ismert férfi kést rántott, egy rendőr pedig a fegyverét használta, hogy megállítsa – hangsúlyozta a vádhatóság.

A pályaudvarra a rendőrség hívta ki a mentőket két sebesült emberhez – közölte a rendőrség az AFP hírügynökséggel. A Montparnasse pályaudvar egy részét, amely a francia főváros hat nagy pályaudvara közül az egyik legnagyobb, megelőző jelleggel kiürítették – tette hozzá a forrás.

Biztonsági zónát állítottak fel

– közölte az AFP-vel a SNCF, az állami vasúttársaság szóvivője, hozzátéve, hogy emiatt a vasúti közlekedésben fennakadások vannak.

Az AFP egyik helyszínen tartózkodó fotósa szerint az incidens a pályaudvar peronjainál történt, ahonnan az utasok pánikszerűen távoztak.

Az utasokat a pályaudvar előtti térre evakuálták, ahol több tűzoltóautót és mentőautót lehetett délután látni.

A BFM hírtelevízió a rendőrségre hivatkozva azt közölte, hogy a 44 éves férfi ellen elfogatóparancs volt érvényben, miután megfenyegette a volt feleségét és a gyerekeit, hogy megöli őket. Amikor a késsel hadonászott a rendőrség igazoltatni próbálta, ellenállt, majd maga ellen fordította a kést. Az egyik rendőr ezt követően lábon lőtte.

A férfi ezután többször torkon szúrta magát, életveszélyes állapotban kórházba szállították. A másik sebesült egy 53 éves, a peronon tartózkodó utas, aki a lábán sebesült meg a rendőrségi lövéstől, ő nincs életveszélyes állapotban. Őt is kórházban ápolják.

A francia hatóságok tavaly 272 400 családon belüli erőszakos esetet regisztrálták, ami 0,4 százalékos emelkedést jelent 2023-hoz képest. A sértettek túlnyomórészt nők – közölte a belügyminisztérium.

A családon belüli emberölések száma Franciaországban 11 százalékkal nőtt 2023 és 2024 között, tavaly 107 nőt ölt meg a jelenlegi vagy volt párja, ami azt jelenti, hogy minden harmadik nap történt egy ilyen haláleset. Összesen 138 erőszakos halálesetet regisztráltak a párkapcsolatokban tavaly, ebből 31 férfi (plusz 35 százalék év alatt) a belügyminiszter éves jelentése szerint.

 

