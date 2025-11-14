Zömmel marad a borult, párás, helyenként tartósan ködös idő, és szitálás, sőt helyenként gyenge eső is előfordulhat – írja előrejelzésében a HungaroMet. Nagyobb területen a Dél-Dunántúlon és az Alföld egyes részein, kisebb körzetekben a Bakonytól északnyugatra szakadozhat, zsugorodhat a rétegfelhőzet.
Itt a friss időjárás-jelentés, erre számíthat a hétvégén
Nem túl szívderítő kilátások.
Péntek éjszaka ismét terjeszkedik, valamint újraképződik a rétegfelhőzet, illetve a köd, délen, délnyugaton azonban még szombaton is lehetnek kevésbé felhős, napos tájak és időszakok. A délies szél pénteken a Dunántúlon, szombaton a déli megyékben helyenként megélénkülhet, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 2 és 7 fok között alakul, de délnyugaton helyenként több fokkal enyhébb lehet az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 6 és 11 fok között alakul, de a kevésbé felhős, napos részeken ennél enyhébb idő várható.
