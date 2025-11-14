Itt a friss időjárás-jelentés, erre számíthat a hétvégén

Péntek éjszaka ismét terjeszkedik, valamint újraképződik a rétegfelhőzet, illetve a köd, délen, délnyugaton azonban még szombaton is lehetnek kevésbé felhős, napos tájak és időszakok. A délies szél pénteken a Dunántúlon, szombaton a déli megyékben helyenként megélénkülhet, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.