Kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt rendelte el két férfi letartóztatását a bíróság Szegeden – tájékoztatott a Szegedi Törvényszék sajtóirodája.
Azt a dílert tartóztathatták le Szegeden, aki ByeAlex zenekarának adott el drogot
Kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt tartóztattak le két férfit Szegeden.
Hozzáfűzik, a megalapozott gyanú szerint az egyik férfi a társától beszerzett kábítószert zenei fesztiválok alkalmával rendszeresen értékesítette egy ismert hazai zenész zenekara tagjainak. Bár pontosan nem jelentik ki a közleményben, elképzelhető, hogy ez az ügy kapcsolatban lehet a ByeAlex körül kirobbant botránnyal.
A két férfivel szemben kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indult eljárás, letartóztatásukat a Szegedi Járási Ügyészség a szökés-elrejtőzés, a büntetőeljárás meghiúsítása, illetve a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően 30 napra elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását. A végzésekkel szemben a védelem fellebbezést jelentett be.
A ByeAlex-féle botrányról egyébként korábban a Magyar Nemzet is beszámolt. A történet lényege, hogy sajtóinformációk szerint a zenésztől 5 gramm kokaint foglaltak le, azonban a fiatalember tagad. Szerinte egy grammról van szó, közzé is tette a kihallgatási jegyzőkönyvet is.
