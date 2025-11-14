Szegedi Járási ÜgyészségkokaintByeAlexnekfesztiválgyanú

Azt a dílert tartóztathatták le Szegeden, aki ByeAlex zenekarának adott el drogot

Kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt tartóztattak le két férfit Szegeden.

2025. 11. 14.
Kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt rendelte el két férfi letartóztatását a bíróság Szegeden – tájékoztatott a Szegedi Törvényszék sajtóirodája. 

Hozzáfűzik, a megalapozott gyanú szerint az egyik férfi a társától beszerzett kábítószert zenei fesztiválok alkalmával rendszeresen értékesítette egy ismert hazai zenész zenekara tagjainak. Bár pontosan nem jelentik ki a közleményben, elképzelhető, hogy ez az ügy kapcsolatban lehet a ByeAlex körül kirobbant botránnyal. 

A két férfivel szemben kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indult eljárás, letartóztatásukat a Szegedi Járási Ügyészség a szökés-elrejtőzés, a büntetőeljárás meghiúsítása, illetve a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta. A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezően 30 napra elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását. A végzésekkel szemben a védelem fellebbezést jelentett be.

A ByeAlex-féle botrányról egyébként korábban a Magyar Nemzet is beszámolt. A történet lényege, hogy sajtóinformációk szerint a zenésztől 5 gramm kokaint foglaltak le, azonban a fiatalember tagad. Szerinte egy grammról van szó, közzé is tette a kihallgatási jegyzőkönyvet is.

